作者指出，巴基斯坦已經倒向中共，塔利班也向中共示好，中亞能否維持和平，值得觀察。示意圖／擷自維基百科，公視新聞，民報合成

美國撤出阿富汗，美國智庫視為戰略轉型，美國兩黨強烈共識屬於既定政策，只是事出突然，塔利班學習中共紅色滲透，以心理戰爭取勝，政府軍快速投降，美國撤軍姿態很難看，塔利班重掌政權，逃難群眾被塔利班民兵槍殺，阿富汗問題餘波持續盪漾，聯合國及西方國家仍在觀望：是否承認塔利班政府。

中共表面高興，極力替塔利班洗白，其實內心焦慮，但是世人似乎忘了持續保持沉默的巴基斯坦。今年6月中，巴基斯坦宣布：將停止讓美軍將巴基斯坦當做反恐基地，這項宣布徹底驚醒美國，巴基斯坦在二十年反恐戰爭中，表面是美國盟友，暗地卻幫助塔利班，這二十年，巴基斯坦以反恐為名，從美國政府拿到超過三百億美元援助，但是巴基斯坦也損失巨大，估計有四萬人死亡，多數是恐怖攻擊下的無辜者。

可是，多數人忘了美國二十年反恐戰爭，阿富汗是災區，而另一個重災區就是巴基斯坦，目前巴基斯坦已經倒向中共，塔利班也向中共示好，中亞能否維持和平發展，值得觀察。

巴基斯坦是美國反恐戰爭的前線基地，如今很多人稱呼巴鐵是老共最佳盟友，這是對歷史的誤解，巴鐵最早稱呼是來自美國，戰後，英國殖民勢力退出南亞次大陸，為了避免印度內部宗教族群衝突，1947年，印度和巴基斯坦分別獨立，同樣宗教的東巴基斯坦遭印度分隔，在1971年印巴戰爭後，也脫離巴基斯坦，改國號孟加拉，印度在戰後獨立，英蘇的大搏奕場域，產生實質變化，隨著英國殖民勢力退出南亞，印度開始與蘇聯結盟，1947年，杜魯門宣布圍堵蘇聯紅色擴張，美國立即與巴基斯坦建交，畫出圍堵蘇聯界線，也因此巴基斯坦成為美國在中亞鐵桿兄弟，中亞洲最好盟友，原因就是圍堵蘇聯。

巴基斯坦庇護恐怖份子

1979年，蘇聯從印度借道，發動入侵阿富汗戰爭，這場十年戰爭，有450萬難民擁入巴基斯坦西北山區，巴基斯坦也因此成為阿富汗塔利班溫床，為了抵抗蘇聯勢力南下，美國持續支援巴基斯坦，首都伊斯蘭馬巴德機場，每一刻都有美國軍機起落，首都也成為美軍駐守基地，2011年，美軍海豹部隊抓捕賓拉登，發現巴基斯坦長期庇護恐怖份子，事後，一位向美國透露賓拉登行蹤的醫生沙里夫，却遭到巴基斯坦逮捕判刑，美巴關係終於出現裂縫，2014年，塔利班在巴基斯坦三軍情報局庇護下，攻擊美國使館，兩國關係降到冰點，老共也利用這機會拉攏巴基斯坦，美國勢力也慢慢撤出巴基斯坦，轉向拉攏印度，這是目前印太戰略圍堵中共的佈局，印度與俄羅斯長期盟友，因此，美國藉印度拉住俄羅斯，在圍堵中共時，俄羅斯會保持中立。

前面說過：巴基斯坦西北山區是塔利班基地，阿塔組織和巴塔組織融合，加上蓋達組織，伊斯蘭激進團體，甚至有東突獨立運動組織，人口組織很複雜，如今阿富汗塔利班建立政府了，也會鼓勵反巴基斯坦政府的團體如法泡製，中共也擔心逃離新疆的東突獨立運動，在塔利班支援下攻擊新疆，因為塔利班的理想國是建立中亞伊斯蘭共和國，不會在阿富汗停止腳步。

巴基斯坦人口兩億，人均兩千美元，八千萬赤貧文盲，與阿富汗相差不大，國家名稱PAKISTAN，就是旁遮普、阿富汗、克什米爾、信德、卑路支斯坦幾個省的英文代表字母，其中克什米爾，是印巴衝突重地，卑路支也有反政府解放軍，巴基斯坦企圖藉中共一帶一路，提升經濟，現在卻陷入債務黑洞，反中情緒在民間醞釀。

中共討好塔利班，希望塔利班能夠壓制新疆獨立運動的激進團體，是否可以成功，恐怕還要後續觀察。



美國自2001年起派駐軍隊在阿富汗的二十年反恐戰爭，終於決定撤軍。示意圖／阿富汗戰爭（2001至今）擷自維基百科，公有領域