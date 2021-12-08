德國「紅綠燈」聯合政府領導人，左起：綠黨領導人貝爾伯克（Annalena Baerbock）、羅伯特•哈貝克（Robert Habeck）、德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）、德國自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）。圖／擷自貝爾伯克臉書

德國於9月大選後啟動的新一屆政府組閣成功，社民黨、綠黨和自民黨日前（11月24日）公佈了聯合執政協定內容，從而在結束了梅克爾執政16年後，迎來了一個嶄新的時代。德國新政府公佈的組閣協議中，頗為引人關注的焦點之一是：德國未來對華關係的立場和策略將發生怎樣的變化？觀察人士注意到：聯合執政協定中有關對外關係的章節裡，中國佔據了重要的篇幅。作為德國重要的交易夥伴，中國在德國新政府的對外政策中將占居怎樣的地位？梅克爾長期執政後，德國將開啟怎樣的新時代？我們請民主中國陣線秘書長、歐洲之聲主編潘永忠先生來談談他的看法。

法廣：德國新一屆政府組閣成功後，是否將延續梅克爾時代的對華政策，受到格外關注。從目前公佈的聯合執政協定內容看，新一屆政府在對華關係的表述上，是否有變化？您對這些變化做怎樣的解讀？

潘永忠：對於這個問題，我從3層意思上來回答：

1、德國社民黨、綠黨、自民黨三黨組閣，稱「紅綠燈」聯合政府，用新政府自己的語言表述：「不是改變、變更，而只是調整」，即：沒有計劃完全改變對華政策，但將呈現比「紅黑」聯合政府更加自信、更開放、更直接的姿態。梅克爾時代的對華政策是否能延續？顯然不再是直通車，可能是定向的曲徑之道。

2、通常來說，一國外長的言論與姿態，就是展現一國的風向標，表達一國的外交政策。德國綠黨主席之一、德國的準外長安娜萊娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock），新近成為媒體追蹤採訪的對象，她的一言一行自然是德國新政府外交政策的晴雨錶。12月2日，德國每日新聞報導，準外長貝爾伯克接受採訪時，宣佈對威權國家採取更強硬的態度（自然指向北京政府）。她這樣表述：「對話是國際政治的核心部分。但這並不意味著你必須掩蓋事情或保持沉默，」貝爾伯克還說：「對我而言，基於價值觀的外交政策，始終是對話和嚴謹的相互作用。」對於中國的一些問題，她明確表述了不滿，表達了堅持價值觀的外交政策。她說：「從長遠來看，無語的沉默不是一種外交形式，即便近年來有些人是這麼看的。」此話不言而喻，明裡暗裡批評的就是梅克爾的對華綏靖隱忍政策。換句話說：未來德國新政府與中國的交往，將是「『對話』與『強硬』雙管齊下的合力」。這應該是「紅綠燈」聯合政府的外交方略和對華政策。

3、不言自明，矛盾的焦點，也是中國政府與西方民主國家長期存在的根本性問題，用新政府執政協定的語言表述：「中國是合作夥伴，也是制度性對手」。這個「結」，無疑是結在「制度性」對峙、及普世價值與人權意識上，通俗來說，是民主與專制的博弈與對決。



綠黨領導人貝爾伯克（Annalena Baerbock）是德國準外長。圖／擷自貝爾伯克臉書

法廣：德國新政府的組閣協議中，在關涉台灣、香港和新疆問題時，都做出了明確地表態。您認為，未來德國將如何平衡與中國和台灣的關係？在涉港和涉疆問題上，又將如何定位？

潘永忠：新政府的聯合執政協議有九個章節、含序言在內共177頁，提出了一系列核心的施政目標。在表述涉華政策部分，明確了涉台、涉港和涉疆問題上的態度與立場，一是「支持『民主台灣』實際參與國際組織」，台灣衝突只能和平解決；二是批評與譴責中國在新疆地區「侵犯人權」；三是「一國兩制」在香港需要得到全面恢復等。

正如新政府明確表達的那樣，面對中國政府時，將使用更自信、更開放、更直接、更勇敢的語言——少一些外交花哨與含糊遮掩。應該說，新政府確實在對華外交政策上，提出了清晰而指標性的合作基礎，可說是直言不諱。

據德國每日新聞的報導，中國外交部即刻警告德國未來的新政府，「不要干涉內政」。新政府應該預知北京這樣的反應，因為共產黨國家和中共領導層始終禁止外國干涉這些問題。

問題的癥結在哪裡呢？

北京的中共政府歷來視新疆問題、香港問題、台灣問題等為一國的內政，不容他國觸碰與干涉。

新政府的協議強調：尋求與爭取在「基於人權的前提下」與中國合作。這也是美國政府一再重申的「基於規則的國際秩序」。

民主國家向來遵循「人權高於主權」的原則。聯合國人權宣言有這樣的表述：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等。」「……不分種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身份等任何區別。」「並且不得因一人所屬的國家或領土的政治的、行政的或者國際的地位之不同而有所區別，無論該領土是獨立領土、託管領土、非自治領土或者處於其他任何主權受限制的情況之下。」

新政府的外交政策堅持「遵循普世價值觀」，正視與直面「人權問題」。

法廣：無論從國內、還是國際角度看，德國新一屆政府面臨的都將是空前的危機局勢。新政府的最大挑戰是什麼？

潘永忠：在當下世人的眼裡，整個世界面臨的最大困境與難題是持續兩年世界性的「新冠疫情」，它直接威脅到人類的健康生存、經濟生產與未來發展等，德國新政府面臨的主要挑戰與矛盾同樣如此。

不過世人皆知，在梅克爾總理領導下的16年，德國具備了強大和雄厚的國本，還是經得起這次國際性危機的折騰。新任總理、社民黨的奧拉夫·蕭茲（Olaf Scholz），我從2017年二十國集團漢堡峰會時就關注他了，後來他擔任梅克爾總理的副手兼財政部長，已經表現出承擔責任和解決難題的長袖善舞。眼下蕭茲特別強調，德國目前新冠疫情形勢非常嚴峻，他呼籲民眾團結一致，積極接種疫苗，共同抗擊疫情。德國也將儘快組建「疫情危機小組」。我想蕭茲總理也懂得「綱舉目張」的道理，治理與解決好疫情困局，等於舒緩了社會情緒，釋放了生產力，從而為恢復經濟健康發展奠定了基礎。

蕭茲總理希望「新內閣能夠為德國的未來發揮開創性作用。」新政協議指出，德國將會提高最低工資，同時保持養老金和兒童福利的穩定，每年還將新建40萬套公寓，為此德國將進行大規模的投資，但債務刹車原則不會改變。顯然新總理比較側重于民生方面。

有人說，德意志民族是一個嚴謹的民族，為人處世，彰顯理性、客觀和認真的風範。無論是哪一黨派執政，基本上會承上啟下，追求持續而穩定的發展。儘管新政府由三黨組閣，但是德國人的嚴謹與規範表現突出，三黨簽署了聯合執政的協定，就是典型的例證。

眼下，儘管面臨疫情與經濟雙重危機，但這危情在整個世界比比皆是，德國已算是矮子裡的高個子，或者說，依然是驕傲的鶴立雞群，我仍然相信德國新政府的組織與管理能力。

同時，德國新政府對華政策的調整，在美中之間「民主與專制」的博弈與對決中，會發生力量的改變，德國會帶動歐盟國家站到美國一邊，也就是說，國際民主聯盟將會取得最終的勝利。



前德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）將擔任德國總理。圖／擷自蕭茲臉書

法廣：梅克爾執政的16年中，德國在歐盟一直發揮著歐洲大國的責任擔當和領導角色。隨著梅克爾時代的結束，德國能否繼續發揮這種領軍作用？

潘永忠：德國、法國是歐盟之首。從經濟上來說，德國的GDP是世界第4位，歐盟之首；從德國的科技與製造業技術來說，可稱之國際前茅；從人口來說，是歐洲之冠；從疆域來說，德國只是遜於法國；從歐盟的政治格局來說，從歐元區的經濟掌控來說，在這些硬實力方面，德國都占了得天獨厚。從軟實力來說，德意志民族是一個嚴謹的民族，是一個哲學的民族、思辨的民族，德國的古典哲學傳遍整個世界，影響深遠。梅克爾總理在歐盟一直發揮著歐洲大國的作用，是責任擔當和領導角色，應該是基於她個人的智慧魅力與德意志優秀民族風範的兼而有之。

不過，除了梅克爾的個人智慧魅力以外，德意志民族的軟實力、硬實力，應該不會因為梅克爾的卸任而消失。

這麼說吧，對時下蕭茲的新政府來說，只是萬事開頭難，蕭茲在擔任副總理兼財政部長時，在歐盟處理「英國脫歐」、「義大利與歐盟預算糾紛」、歐洲大企業避稅的「跨國企業稅」方面，都有出色表現。

總而言之，蕭茲並不是歐洲的「菜鳥」政治家，對他來說，千里之行，始於足下，我相信蕭茲總理會展現出「萬丈高樓平地起」的風範。時間會告訴天下人：隨著梅克爾時代的結束，蕭茲總理將發揮出他的智慧與能力，繼續保持德國在歐洲的領軍作用。



蕭茲（Olaf Scholz）獻花給梅克爾。圖／擷自蕭茲臉書

法廣：您如何評判梅克爾執政的16年？

潘永忠：整個世界對梅克爾的好評，可說是洶湧如潮，真不缺我這樣的人恭維與誇獎。反正每一次德國的投票選舉，我都是義無反顧的選擇聯盟黨（CDU/CSU），對她的領導投下信任而神聖的一票，可說是始終如一。

至於說到梅克爾的對華政策，「過於依賴中國」，且未能在「人權問題」上對中國「提出批評與譴責」，對於她的「人權務虛、經貿務實」，採傾向性與慫恿的「綏靖政策」等，筆者也時常寫文章批評。但我也能理解，梅克爾總理出於國家利益，採用偏向和傾向性政策，恐怕也是無可奈何吧……。

※本文轉載自： 法國廣播電台