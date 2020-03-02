外國媒體認為，武漢瘟疫之下，台灣勢必受害嚴重，沒想到，台灣居然挺到現在，成為亞洲國家抗疫典範，醫療條件優於台灣的日本，韓國，新加坡完全淪陷，也讓世人跌破眼鏡。圖／擷自疾管署YouTube

本來被外國媒體認為，武漢瘟疫之下，台灣勢必受害嚴重，沒想到，台灣居然挺到現在，成為亞洲國家抗疫典範，醫療條件優於台灣的日本，韓國，新加坡完全淪陷，也讓世人跌破眼鏡，支持台灣進入WHO聲音來到新高。

從政治人物的民意支持度，也反映出各個國家抗疫的表現，根據台灣民意基金會調查，小英支持度創下新高，民進黨也首次超過50%支持，台灣人的自我認同也第一次超過80%，相較之下，喜歡說風涼話，腰不酸的國民黨支持度，來到最低點。

南韓和中國一樣，已經失控，確診每天來到500以上，攀上3,000例高峰，僅次中國，根據追查結果，被指為元凶的新天地教會，過年期間還有信徒到武漢分支教堂聚會交流，被韓國網民認證，文在寅比較適合擔任中國總統，網路罷免他的聲量已經破百萬，以前，南韓好心送口罩給中國，現在，反過來中國對韓國進行邊境管制，以前，韓國政客喜歡說，中韓友誼堅定，現在生命交關，務實更重要。

東奧能否如期變數多

安倍情況更糟糕，最近日本媒體爆出，為了壓低「武漢肺炎」確診數字，日本採取「不檢測策略」，因為害怕確診檢出太多，即將到來的奧運會肯定泡湯，為了奧運會，日本已經投資一兆台幣，未來是否可以如期舉行，還很難說，世界上頂尖運動員多數愛惜自己生命，沒有人喜歡冒著風險比賽，如果在日本染病，無法比賽是一回事，丟掉小命又是一回事。

另一個熱愛中國的新加坡，也很慘，李顯龍巴結中共出名，現在才踢到鐵板，以上這三個亞洲領先國家，不管是人均所得，醫療資源都屬於已開發國家，如今為了口罩排隊，大搶資源，完全失去大國形象，若要真正分析原因，一則是被中國人民幣蒙蔽，另一個原因當然是太大意，尤其是日本。

日本是亞洲第一個「脫亞入歐」的國家，對於西方醫療衛生的啟蒙最早，也最早認識所謂「瘟疫」的可怕，1895年，日本人占領台灣，先遣部隊看到台灣的森林沼澤遍地，對這塊瘴癘之島，留下「鬼界之島」的感嘆，事實上，台灣也的確是瘟疫傳播之地，1874年，日本將領西鄉從道帶領日軍從枋寮登岸，攻擊牡丹的排灣族，就因為罹患霍亂，只好退軍，「日本統領台灣誌」紀錄，日軍從北邊澳底上岸，一路南下，台灣反抗軍抵抗甚少，但是，日軍死於瘟疫傳染病，比戰死還要多，可見瘟疫是台灣大患，而瘟疫在台灣滅跡，也必須感謝日本殖民政府對台灣的醫療衛生啟蒙。

1896年，日本人剛剛治理台灣，台北城就傳出黑死病疫情，這場鼠疫的源頭應該是中國，帶這病毒的老鼠從基隆上岸，很快進入台北城，死者身上發黑，早期台灣人對黑死病沒有認識，認為是走路不小心觸犯死人的陰魂，所以，只能用祭拜或送瘟神祭品，作醮，這類傳統方法趕走瘟疫，甚至，不知道黑死病會傳染，日本人要求死者家中要用繩索隔離，屍體要火化，還因此引起台民的抗議，認為日本人不尊重死者為大，日本人教育台灣人瘟疫的元凶是老鼠，因此下令在北門構築壕溝，以防止老鼠進入台北城。

日本在台奠下醫衛基礎

台灣除了鼠疫，霍亂，瘧疾更是頻繁，根據統計，日本治理台灣之前，台灣人的壽命統計只有35歲，但是，20年後，壽命平均增加20歲，到了1930年，台灣的大型霍亂、瘧疾、黑死病、天花、白喉已經絕跡（詳見，莊永明，《台灣醫療史》）。

1918年，西班牙大流感從基隆登陸，前後三波，1920年才消失，該流感造成25,000人死亡，統計比較，台灣人死於流感有3.3%，日本人死於流感1.1%，當時，台灣人口350萬，醫師有750人，但是感染者來到80萬人，醫師太少也是造成瘟疫死亡主要因素。

1945年，日本戰敗，國府接收台灣後，良好的醫療衛生情況開始敗壞，1946年，嘉義布袋又開始爆發霍亂，國府軍隊下令對嘉義沿海一帶展開封村，許多高年長輩們對這件事，還記憶猶新。

如今武漢瘟疫當前，日本人讚嘆台灣青出於藍，問題是，抗疫路途甚長，台灣必須謹慎，不要輕忽，因為台灣醫療資源有限，一但社區防線被病毒突破，下場肯定不妙。