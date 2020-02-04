史明台灣故居在新莊，而他年輕時在日本東京池袋經營「新珍味」餐廳，是史明一生奮鬥的場所。在年輕世代的努力下，要把這兩個地方保留下來，成為史明紀念館。圖／民報資料照

「繼續阮的理想，延續史明精神」，「台灣歐吉桑」史明雖然在去年9月「過身」（逝世），可是精神長存人間，今年後續會有許多與史明相關的活動，持續推動舉行。今年總統大選中，蔡英文旗開得勝，民進黨前主席許信良認為蔡英文執政4年，最大的貢獻是讓「台獨」泡沫化，激烈的「台獨」思想得不到人民的支持，「中華民國台灣」成為共識，台灣人在此時此刻紀念史明，其實有特別的時代意義。

左派台獨教父史明前輩（贊主同修）揭碑追思會，將在2月29日（六）下午2時28 分，在台灣聖山－生態教育園區（南投縣草屯鎮坪頂里股坑巷30之57號，舊名匏仔寮）舉行。主辦這項活動的台灣大地文教基金會指出，時值「戰後影響台灣最深遠的228事件」紀念日73週年，在台灣聖山舉辦這場追思會，再次傳揚走入人群、實踐理論的左派台獨教父史明前輩的志業與精神，與懷念親切的歐吉桑。

史明是聖山的同修，道名是「贊主」，大地文教基金會前董事長楊緒東醫生肯定史明「很務實的用生命，來跨越自我修養的潛修課程，檢視生命的世界，實踐真正修行的大愛」，很早就在聖山規劃樹立史明紀念碑，没想到楊醫生卻比史明更早離開人世間，真的是造化弄人。

史明生前多次到聖山授課，他說出親歷中國革命的見聞，也詳細說明台灣歷史的曲折演變，強調想要「出頭天做主人」，必須先認識土地的歷史文化。 他本身的經歷，就是一部活字典，他的故事，聽來精彩生動，後來聖山的同修們，把這些精彩的話，整理出來一本書《台灣民族建國論：與史明相遇在聖山》，由費邊社文創在2014年出版。

延續史明精神的一些工作，也正由史明文教基金會推動，透過整復日本新珍味餐廳（台獨基地）與台灣史明故居，陳列珍貴的台獨運動史跡與文物，讓台灣獨立的思想與精神重生。這個計劃是「史明文物館－台日雙館籌募計畫」，目標是250萬元，得到1758人贊助，突破了500萬元，專案募款成功，可是距離整個整修的目標，還有一大段路要走。



史明生前寫下期勉年輕人的話。圖／費邊社提供（取自網路）

建置史明文庫則是完整歐吉桑台灣獨立思想理論的最後一哩路，需要邀集各領域的史學專家，提供不同角度，從浩瀚龐雜的手稿、史跡中，呈現最立體的史明思想，這項工作從搶救文物、分類文物、保存文物後正在陸續進行。

史明台灣故居在新莊，而他年輕時在日本東京池袋經營「新珍味」餐廳，是史明一生奮鬥的場所，留下他生活、運動、思想等活動的印記，在年輕世代的努力下，要把這兩個地方保留下來，成為史明紀念館，這是很有意義的工作，雖然募資已達成初步整復的目標，可是未來硬體建構及文物館存續，仍有許多問題要克服，有一大段路要走。

史明紀念館的推動，除了史明基金會敏紅、阿忠（史明生前的左右手）等人的全面推動外，靠的是藍士博等新世代，他們抱著打造「兩個屬於台灣的精神堡壘」目標而努力，許信良預言「台獨」泡沫化，激烈的「台獨」思想得不到人民的支持，看史明受到的熱愛與肯定，可以說明許式的發言，只是言之過早的「政治囈言」而已！



史明生前寫下期勉年輕人的話。圖／費邊社提供（取自網路）