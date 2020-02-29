東亞傳統儒教陰魂不散，全球瘟疫的禍首中國，至今已全然是世襲的官僚制，終於習皇帝出現，製造出創世紀的大災難。圖／取自中國共產黨新聞網

日本學者中野晃一在紐約時報發表的評論〈安倍晉三為何無法領導日本遏阻病情〉：日本安倍晉三處理武漢肺炎，左右失措，疫情蔓延。深層的理由是日本政府是世襲政客的俱樂部。

我聯想到疫清爆發，已不可收拾的南韓，核心的大邱，是慶尚北道最大的城市，一如湖北省的武漢。是韓國保守主義的大本營，是韓國著名儒學者李滉（1000元面鈔圖案）的家鄉。我1989曾在此教一學年的書，感受殊深。韓國最大最久的獨裁者朴正熙正是大邱人，當時我在韓的總統是盧泰愚，他也是軍事強人全斗煥（慶尚南道人）的接班者，也是大邱人。（慶尚南北道是古代新羅，對百濟後代的全羅南北道人歧視。另談）

南韓民主政治體制已經形成，何以朴正熙的女兒，還可以再當選總統？自由派的總統金大中、金泳三地第二代居然還有權力涉及貪瀆？

不知疫情的北韓，鬼都不相信他們安然無恙。韓戰時我初中生，我以為這是共產主義的解放戰爭，不可能想像今天朝鮮共產金王朝已經第三世了。

天佑台灣，置於最危險之地，病毒被控制，堪稱世界的淨土。當年若沒有李登輝和台灣人的拼命，蔣王朝由蔣介石、蔣經國，可能還有三世蔣孝武。現國民黨猶是一個威權的封建政黨，我痛心蔣四代，還獲得台灣人那麼多的選票？

最後談全球瘟疫的禍首中國，中共反對封建世襲起家，到今天，果不其然，至今已全然是世襲的官僚制，終於習皇帝出現，製造出創世紀的大災難。

另外新加坡李光耀王朝可能也會有三世出現，新加坡有獨裁效率，仍難擋不住疫情！

我思我言：東亞傳統儒教陰魂不散：威權思想、家族世襲、階級意識。中野批評祖父皆為首相的的安倍晉三首柤、麻生太郎副首相，世襲公孫，不知民間疾苦。

幸日本戰後已經建立穩定的分權的民主制度！