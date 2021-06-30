隨著中國武統台灣的呼聲一浪高過一浪，中國對台灣的軍事挑釁急劇增多，日本政界對台灣的看法才發生了改變。圖為日本防衛副大臣中山泰秀周一（6月28日）在美國哈德遜研究所的研討會中表示日本與台灣地理位置接近，如果台灣出事，日本的沖繩地區也會受到影響。圖／擷自公視新聞影片

日本高官不理中國的紅線，明確地把台灣稱為「民主國家」，中共立即向日本發出了抗議。日本與西方國家對台灣的認同感為何日趨加強，幕後推手是誰？

日本防衛副大臣中山泰秀周一（6月28日）在美國哈德遜研究所參加一個研討會的發言中對西方國家延續「一中政策」承認北京而不承認台北的做法提出質疑。他說，未來的人們將會如何評價這一立場，他也不知道。

但他指出，民主國家需要相互保護，所以，「我們必須把台灣作為一個民主國家加以保護。」

中山泰秀還表示，日本與台灣地理位置接近，如果台灣出事，日本的沖繩地區也會受到影響，因為美國軍隊和家屬就駐紮在那裡。

中國外交部對中山泰秀的言論非常憤怒。中國外交部發言人汪文斌周二向日方提出嚴正交涉。汪文斌說，把台灣稱為國家，「嚴重違反」中日聯合聲明等四個政治文件的原則，「嚴重違背」日方不將台灣視為國家的鄭重承諾。

把台灣稱為國家，最近在日本政界已經發生過多次。

日本外相茂木敏充6月3日在國會答詢向台灣贈送疫苗的問題時提到「台灣國內」、「國內」。在短短十幾秒發言中，他兩度稱台灣為「國」。

6月9日，日本首相菅義偉在國會就東京奧運會籌辦事宜和新冠防疫措施等問題進行辯論時，就把台灣與澳大利亞和紐西蘭並列為國家，稱這「三國」的防疫措施嚴格限制了公民私權利。日本最大的在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男在辯論中也同樣對台灣以國家相稱。

日本與台灣有著悠久的關係，雙方民眾關係密切，經常相互來往，熟悉對方的文化。世界知名的台灣歌手鄧麗君就長期在日本生活，在她歌唱生涯的一個階段，她在日本的知名度甚至高於在台灣。日本民眾對台灣也有非常特別的感情，他們把台灣視作近鄰和友邦。台灣每年接待的國際遊客中，日本遊客的數量總是名列前茅。

觀察人士說，盡管雙方關係如此密切，但多年來，日本官方一直嚴格堅持一個中國的政策。只是在最近幾年，隨著中國武統台灣的呼聲一浪高過一浪，中國對台灣的軍事挑釁急劇增多，日本政界對台灣的看法才發生了改變。

其實，這種情況不光發生在日本，美國人和歐洲人對台灣的情感和看法也都在發生變化。

美國的一些議員在最近兩年也陸續提出議案，認為美國應該承認台灣，以阻止中共武力征服台灣。

去年7月，美眾院外交委員會共和黨領袖麥考爾表示：「我認為（對中共）最嚴厲的懲罰措施，就是承認台灣作為一個『獨立國家』的合法性，那將是朝著正確方向所邁出的根本性的一步。」

今年2月，美國共和黨議員湯姆·蒂法尼、斯科特·佩里共同提出議案，呼籲白宮放棄美國「一中」政策，承認台灣為「獨立國家」。議案還提出，承認與台灣「民選政府」之間正常化的外交關係，支持台灣在聯合國及其他美國為會員國的國際組織內取得正式會員身份。

捷克首都布拉格市市長賀瑞普在2019年宣布解除布拉格與北京的姐妹城市關係。捷克議長維施特奇爾和賀瑞普去年不顧中共的多方阻攔實現了訪問台灣的計劃。

分析人士指出，習近平在台灣問題上表現出的窮兵黷武勁頭是日美歐對台政策發生變化現象後面的最大推手。