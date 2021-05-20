剛出爐的「TVBS」民調顯示，一周內台灣兩次斷電，總統和院長支持度，已降到40％。圖／擷自TVBS民調中心，民報合成

很多時候，對政府而言，危機即是轉機。

亞洲突然爆炸的武漢瘟疫疫情，漫延新、馬、泰，印度是重災區，中共國表示要對印度施以援手，卻遭到印度拒絕，原因無他，印度看穿中國假面具，事出有因，印度是全球學名藥製藥大國，但是八成原料卻被中共掌握，在治療武漢病毒特效藥中，有一種原料API，可以使確診重症病人免於直接死亡，但是，老共在這關鍵時刻，故意把原料上漲300%，引起印度火大，這種手段也令人討厭，老共專門落井下石，對西方國家或敵人更是如此，形容老共是黃鼠狼，一點不假。

台灣突然遭受變種病毒攻擊，又值盛夏時刻，水情加上電力供應問題，接踵而來，正好是執政能力接受挑戰時刻，這場病毒戰爭，勢必影響2022年選舉，因此政客各自爬山，找尋舞台，剛出爐的民調「TVBS」顯示一周內，台灣兩次斷電，總統和院長支持度，已降到40％，雖然來自藍營民調，卻值得憂慮，小英去年抗疫有功，支持度來到60％，過去高人氣已經不復見。

老共當然不會放過這次機會，打壓台灣，根據國安單位所收到情報顯示：老共已經開始發起認知作戰，打擊台灣團結，降低台灣人抗疫能力，很顯然，台灣的「在地協力者」也全體出動，或以文章，或用假訊息，或名嘴出口，分化社會，製造對力，老共更藉此增加對台灣人民影響力。

5月18日，老共下令撤銷台灣在港澳辦公室，砍斷港人可以求助管道，也終止台灣與港澳官方聯繫，然後把中台關係惡化的罪名推給台灣，可見一斑，中台關係不好，始作俑者就是老共，老共一邊戰機擾境，還宣稱要協助台灣抗疫，老共兩面手法，昭然若揭，未來，港人赴台簽證遇到麻煩，老共會說錯在台灣。

小心老共散播心戰病毒

給執政黨添亂，重點是削弱政府和民間反共的力道，所以，政府面對的不是病毒而已，對於來自老共的心戰病毒，更需小心。

夏日炎炎，台灣乾旱至今無解，已經影響電力輸送，年初，經濟部長在立院報告：備載電力只有7.4％，台商回台設廠，加上半導體擴張產能，電力已經處於吃緊狀況，客觀來說，電力在台灣，長期是分配問題，分配所依靠是電網，只要分配出問題，就會出事，今年乾旱，大甲溪等等多數水力發電幾乎停擺，加上台中火力發電因為汙染問題，被市府勒令停機，單單靠興達港火力發電廠，獨撐台灣，當然危險，只要一部機器出事，就會跳電。

台灣電力供應八成是火力發電，其中燃媒近四成，為了擺脫汙染，必需改為燃氣，現在，政府急於讓三接工程過關，原因在此，2015年前，中火發電廠提供中部，尚可自給自足，如今必需南電中送，美麗藍天和舒服冷氣畢竟無法兩得。

情勢緊張是今夏常態，因為恢復核能電廠難度更高，核廢料永遠無解，執政黨喊出2025非核家園口號，眼下難關渡不過，恐怕更能決定選票。

當此時刻，病毒已經流闖南北各地，所以，阿中部長決定把部分權力下放地方，這是良策，如果，武漢病毒降溫，水電問題也可以過關，那麼執政黨在2022可以不敗，甚至小勝，必然有助兩年後大選，持續執政，現在，雙北出事了，變成重災區，老天既考驗政府，也考驗兩位在野明星市長，這場比賽是比賽誰犯錯較多，台灣人自律性封城得到國際肯定，台灣對內對外戰役已經開始，未來只要能夠讓台灣遠離病毒者，就是英雄。



台灣對內對外戰役已經開始，未來只要能夠讓台灣遠離病毒者，就是英雄。圖／擷自總統府flickr