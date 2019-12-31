2020立法委員選舉，時代力量在七星選區推出的候選人賴嘉倫，本職是黨籍立法委員黃國昌的國會辦公室主任，對立院各項法案的立法、修法、調查研究等相當嫻熟。

一般人沒注意到的是，賴嘉倫其實也替黃國昌扛起了各式各樣龐雜的在地服務工作——從地方道路的強化到長者社區的改善，林林總總，所有大小陳情案件都由他來安排。這也讓賴嘉倫在短短幾年內，熟悉並掌握選區內的事務。這位黃國昌最信任的團隊夥伴，在黃確定轉戰不分區之後，跳下來扛起時力七星選區區域立委參選人的重責大任，希望能在藍綠兩大黨空降新人的夾殺下，殺出重圍。

汐止是賴嘉倫的第二個家

從黃國昌當選之後，賴嘉倫也跟隨黃的腳步來到了七星選區。賴嘉倫出身嘉義，很早即負笈北上求學，早些年總是在大台北各地如新莊、板橋等租屋居住——正因如此，受訪時，他也特別聊到自己對「居住正義」的議題頗感切膚之痛。賴嘉倫最後選擇落腳「水返腳」的汐止，秉持在地服務精神，在處理許多陳情案的同時，汐止似乎也成為賴嘉倫的第二個家。有趣的是，寓居於職，賴嘉倫在地方服務、往返公署的同時，短短數年間他已熟悉汐止大小事。

其實這也突顯黃國昌團隊並非只注重國會揭弊，在地方上的服務也秉持一貫的認真態度。賴嘉倫解釋，他們團隊在接到陳情案時，固定都會先花時間做功課，先瞭解、研究法條，包括地方與中央法規，必要時也都會親赴現場會勘；如能協助處理，整個團隊會在研究完成後提出幾項適合的方案，最後再在黃國昌拍板定案下來執行。相反地，地方上也有不少的陳情案本身屬非法情形，即便如此，賴嘉倫與團隊夥伴仍會把法律規定跟鄉親們解釋清楚，違法的情況下他們是無法幫忙的。賴嘉倫說，因為傳統的地方政治人物就是負責來「喬」事情的，利用關係來關說已是既成陋習，但他們不希望這樣做，「不然跟以前的人有什麼兩樣？我們做事情要先求自己能站得住腳。」賴嘉倫說，他面對陳情案時只要幫得上忙，他跟同事們必定是全力以赴來協助處理好。

地方服務 全力以赴

不單在汐止，七星選區幅員廣大，在其它地方，賴嘉倫也是秉持「認真」、「講道理」的兩大原則來協助鄉親解決困難。他印象最深的一個例子是在萬里，在野柳地質公園旁的一座宮廟「仁和宮」。賴嘉倫說，原本這座仁和宮蓋在現在核二廠廠址內，由於當時要蓋核二廠，這座宮廟就被遷到外頭野柳一帶，距今已是卅多年前的事了。宮廟本就是傳統的在地信仰與文化重心，對仁和宮當地居民亦然。隨著歲月飛逝，當地居民多半年歲已長，需要申請包括長照等各種補助與服務。然而仁和宮本身卻由於早年遷建不完備，在用地、建物執照等各方面都處於違規使用的情況，導致各項申請作業受阻。賴接到這案子後仔細研究，在地方與公署間奔波，設法聯繫安排，最後終於讓仁和宮逐步達成合法使用的目標。

未來，賴嘉倫說他如果有機會進軍國會，這幾年的經驗（例如國1汐止南下增設匝道），已幫助他累積了許多改善選區的想法。以他自己居住的汐止來說，他說公共運輸建設及道路交通瓶頸——像是大同路與新台五路路口，必然會是最優先改善的重點。前者就是捷運民生汐止線的流程需要再加速，另外後者，他則構想了在新台五路設置高架化的快速道路，透過立體化道路以有效分流瓶頸。同時，賴嘉倫說如果順利當選，他也想針對改善台鐵體質的議題來好好發揮。

賴嘉倫說時代力量畢竟是個小黨，他跟黃國昌都盼望能爭取更多民眾支持，讓他們堅持理想，繼續追求公平正義。賴嘉倫還說，藍綠兩大陣營空降李永萍與賴品妤來參選，李、賴兩人遠不如他熟悉地方環境與需求，他有信心會做得比兩位對手更好。