中東歐國家正在吹起反共號角，除了捷克正走向反共，匈牙利更是另一個指標。圖為捷克總理費亞拉（Petr Fiala），擷自費亞拉臉書

立陶宛因為力挺台灣，遭到中共冷酷打壓，甚至在經濟上企圖窒息立陶宛，禁止立陶宛貨物通關，違反世貿組織規定，老共打壓手段，已經引起歐盟國家不滿，這些國家過去是蘇共附庸，對共產黨深刻理解，也因此對立陶宛處境更多同情，在同情之餘，這些國家也正努力從中共強大陰影下抽離。

最早發出反共聲音的是捷克，外媒評估：捷克應該會是另一個立陶宛，去年，捷克參議院議長韋德齊（Miloš_Vystrčil）在中共強大壓力下，仍然堅定訪問台灣，當時總統澤曼還是有名的親中派，如今，捷克政壇有很大變化，新總理費亞拉（Petr Fiala）立場抗中，主張人權，甚至對抗中共要推動「馬格尼斯基人權法案」The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），費亞拉表示捷克將重返哈維爾的路線。

哈維爾是詩人作家，1989年捷克天鵝絨革命主要人物，後來成為捷克脫離共產黨，實施民主的第一任總統，受到捷克人民尊重。

1945年，二戰後，東歐國家紛紛靠向蘇聯，有名的國際戰略作家羅伯凱普蘭在《歐洲暗影》一書中說：二戰後，東歐國家倒向蘇聯，最大原因就是西方國家對納粹表現綏靖和懦弱，讓東歐國家認為，只有蘇聯敢於直接和納粹單挑，蘇聯這種強勢勇氣，贏來東歐國家讚美，但是，共產黨和納粹基本上一樣屬於法西斯，所以到了1968年，布拉格即爆發要求民主自由革命，卻遭到蘇共坦克鎮壓，但是，仍然無法平息捷克人民要求自由民主的浪潮。

除了捷克正走向反共，匈牙利更是另一個指標。

匈牙利現任總理奧班維克多（Orbán Viktor），被視為最親中總統，歐洲議會要通過譴責中共對人權迫害，就是被奧班一票反對而擱置，引起歐洲國家不滿，匈牙利也是中共「一帶一路」計畫重要國家，去年，奧班企圖通過中國復旦大學在布達佩斯設立分校，包括市長和羣眾走向街頭抗議，可見反共逐漸成為主流，今年4月大選，反對黨已經集結，準備聯合拉下親中總理。

中共當然擔心中東歐的倒戈，但是，捷克和匈牙利對中國出口貿易量很小，老共無法以商逼政，而立陶宛經驗擺在眼前，如果中共再出手修理這兩個國家，恐怕會引起歐盟更大反彈。

中東歐國家正在吹起反共號角，老共晚景恐怕不是悲憫而已。



2021年6月5日，匈牙利布達佩斯發動一場「反復旦大學建校」大示威，該市市長（發言者）也加入抗議行列。圖／擷自公視新聞影片