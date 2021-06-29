中印兩國軍隊2020年6月15日在加勒萬河谷地區爆發衝突後至今情勢仍緊張，報導指出，印度將在中印邊界維持常態性的大規模軍力部署，而在印巴邊境的軍力部署則會降低。示意圖／擷自半島電視台影片

印度向中印邊境增兵5萬，以便對中方首次採取「進攻性防禦」態勢。

彭博社引述四位不具名消息人士的話報導說，在過去幾個月內，印度已經向中印邊境的三個地段增派了地面部隊和戰鬥機中隊，目前部署在中印邊境的印度兵力已經增加到20萬人，比去年增兵約40%。

彭博社的報導說，中印兩國雖然在1962年爆發過一次短暫的邊界戰爭，印度的戰略聚焦點始終是巴基斯坦。印巴之間曾經因為克什米爾領土爭議爆發過三次戰爭。但是自從中印兩國軍隊去年6月15日在加勒萬河谷地區爆發衝突，雙方軍人使用拳腳、木棍和石塊大打出手，造成嚴重傷亡後，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府就開始尋求與巴基斯坦握手言和，同時將主要精力和軍隊用來應對北京。

彭博社曾經聯絡印度陸軍和總理辦公室發言人，但是沒有收到回應。

彭博社的報導說，印度軍方過去在中印邊界的策略是防堵中方的行動；而新的軍隊部署將讓印度指揮官有更多的選擇，必要時可以攻擊和奪取中國領土。這一做法被稱為「進攻性防守」戰略。這包括部署輕便的步兵，以及更多的直升機，以便搭載步兵以及美國造的M777榴彈炮，從一個山谷前往另一個山谷。

報導稱，目前不知中國在中印邊界的兵力部署情況，但是印度發現解放軍最近從新疆軍區調兵進入西藏，並且在西藏延着中印邊界加建機場跑道、防炸機庫以及新的機場。北京在過去幾個月內還增加部署遠程火炮、坦克、火箭團以及雙引擎戰機。

北京外交部發言人汪文斌星期一在例行記者會上被問到印度向中印邊境增兵5萬一事時表示，當前中印邊界局勢總體穩定，雙方正通過談判解決有關邊境事態。在此背景下，「有關軍政要員的言行和軍事部署應當有利於局勢的緩和降溫」，有利於增進雙方的互信，而不是相反。

彭博社的報導指出，目前令人擔心的是任何誤判都有可能引發更激烈的衝突。最近好幾輪旨在恢復邊境原樣的軍事和外交談判進展緩慢。彭博社引述印度准將、前北方軍區陸軍司令胡達（D.S. Hooda）的話說，「雙方都會在爭議地區強勢巡邏。一個小小的局部事件都可能導致失控，帶來預料之外的後果」。

去年曾經爆發多次中印衝突的拉達克北部地區，是印度增兵最多的地區。兩萬名包括曾經在印巴邊境從事反恐作戰的印度部隊現在部署在這一地區。這也意味著，印度將在中印邊界維持常態性的大規模軍力部署，而在印巴邊境的軍力部署則會降低。

印度軍方星期天（6月27日）發布新聞稿指出，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在軍方高層官員的陪伴下視察了拉達克地區印軍的戰備情況。這是今年2月中印雙方部隊在班公措地區脫離接觸後辛格首次視察該地的印軍部隊。

消息人士透露，印度把它從法國剛剛購買的「陣風（Rafale）」戰鬥機及其遠程導彈也部署在邊境地區，以便對地面部隊提供支援。而印度海軍也在重要海域加強並延長巡邏部署。印度海軍還在研究中國貨物和石油的海運航線。

彭博社的報導指出，印度向中印邊境增兵的決定是去年兩國在邊境地區衝突之後，邊境地區度過一段相對平靜的時間才做出的。報導說，印度在去年的衝突中，在爭議地區丟失了大約300平方公里的土地。去年6月的那次衝突，導致印軍20人和中國軍方4人死亡。