為了反對「反滲透法」，台商跳出來阻擋，情有可原，因為中國就是政治掛帥國家，多數台商為了在中國生存，和共產黨牽扯不清，擔心一不小心，很可能會被「牽累羅織」，這是人情之常。

至於，政治人物反對，尤其是藍營政客，動機也可以理解，後威權時代，因為國共歷史上恩怨難斷，陷入「一個中國」情感的政客，無法拉出可以理性批判中國的道德距離，甚至，藉著中台交流名義，來往中台之間「做買辦」、「做調人」為己任者更多，知所進退的交流活動和被中共利用之間，距離實在很難拿捏，有人甚至早已踏上賊船，所以，藍營政客及特定擔任紅色傳聲筒的媒體提出反對，指責政府泡製所謂的「麥卡錫主義」。

但是，現在，標榜不問俗世的出家人，也跑出來指三道四，實在令人生氣。年輕時代，因為高雄佛光山封山謝客，阻擋了後山果農入山採收的便路，我寫了一篇，「出家人應該與人方便」文章，槓上佛光山，引來謗佛的爭議，事過，自己決定以後文章，落筆不參宗教事，但是，釋淨耀法師以「中國佛教會理事長」之尊，帶頭反對「反滲透法」，就讓人看不下去了，至於他是否可以代表所有佛教宗教團體，暫且不論，他的理由更好笑，佛教源自中國，「反滲透法」一通過，對宗教交流形成阻礙，等等，幫幫忙，請大師多讀經好嗎？佛教不源自中國，我可以免費為這位法師上一整天課，再問，中台開放30年，假借宗教交流名稱，多少亂七八糟的事，隱藏在宗教大衣底下，更不用說，前不久共諜王立強的證詞，「台灣的宮廟，宗教組織淪為洗錢的幫兇，變成併吞台灣的據點，禍害台灣」，這就是宗教交流的成果，請問，交流以來，哪一位法師和尚在修為上精進了？慈悲上無敵了？

看到這幾年來，中共毀佛謗佛，拆廟焚寺，把毛澤東，習近平照片擺上大堂朝拜，行徑越來越囂張，對此，敢於發出不平之鳴，指責中共行徑的大師，和大和尚屈指可數，更不用說槓上強權，拿出殉教的精神了，請問法師們，你們為中國污濁的世界，注入了何等的清流了？無神論的中國仍然無神論，有那一位法師被人讚嘆了？慈濟佛光等團體，在中國扶弱濟貧固然是事實，但是，反面來看，這些善事給了中共理由，讓中共把社福預算壓縮了，倒楣的是中國底層人民，中共更可以把省下的錢製造武器，威嚇台灣，這就是慈悲的下場。

台灣宮廟淪為中共併台據點

即便是普通人，只要長點知識，都會知道，一個無神論的中國社會，各種信仰無一不招來政府打壓，但是，中共另一方面為了統戰台灣，弄出甚麼「宗教祖庭制度」，搞幾個神話中的祖師爺修行地當樣板，這樣子，也可以把台灣宗教團體呼攏到如醉如痴，這些和尚的修行智慧跑去哪裡了？

現在，中國寺廟裡，早課誦經改為歌頌紅歌，共黨書記住在寺裡監控一切，福建一家有名寺廟，還傳出出家人太少，充當樣板騙台灣人騙不過，所以公開徵求世俗和尚，一天工作8小時，每月工資6,000人民幣，下班後行為自便，吃葷喝酒嫖妓無所禁忌，唯一不方便就是演出時間必須很像樣，所以入選者一定要剃光頭，中國佛門清淨地，請問有哪幾家真的清淨了？知名的少林寺，早就淪為賺錢的企業公司，這些正在進行的事情，不要說中國大和尚貪生怕死，不敢抵抗中共政治干預宗教，台灣去交流的和尚們，有那一位大和尚出言抨擊中共倒行逆施了？

但是，這些所謂修行人在台灣，反對「宗教法」立法，擔心財產曝光，反對「反滲透法」，卻是無比用力，請問，還需要宗教交流嗎？

佛說，末法時代，所指不只是中國，台灣也是末法，這個時代穿上袈裟的和尚，要自我小心，跟隨者更要小心，否則就會陷入魔道，如是世道，台灣修行人關門自修自證，難道會輸給交流嗎？難道非得去中國，聽黨官廢話，接受紅色命令，充當中共毀台的幫手？才叫做精進？

釋淨耀法師自稱，年少誤入歧途，所以改過向上，修行從良，但是爭議事件不少，今年7月，因為所謂「宗教界抹紅」事件，槓上民進黨的林飛帆，2006年，爆出為了開發「更生人農場」，對外募款上億元，卻款項不明，去年，他的弟子釋開泓法師，擔任佛教青年會秘書長身分，爆出吸毒開同志趴的醜聞，整個佛門淨地，已經臭不可聞，現在還敢出頭反對「反滲透法」，不知道居心何在？

去年，宗教界反對訂定「宗教法」，不樂意看到政治干預宗教，如今卻大辣辣以宗教介入政治，難免讓人懷疑背後黑手，尤其是，歷史證明宗教干預政治，不只遺留後患，更是社會悲劇，長達500年的歐洲中世紀宗教黑暗時代，就是很好的例子，狂熱信仰，一旦權力凌駕國家政府之上，就會建構出「反智社會」，教廷威權統治歐洲社會，成立宗教裁判所，結局是，文明社會倒退，知識發展淪為罪惡，歷史留下教宗保祿4世一段話，「子民們，管好你的嘴，少一些大腦，多一些信仰，如果你要講道理，火刑伺候」。

只有基督信仰的時代，哥白尼發現原來地球不是宇宙中心，而是繞著太陽行走，但是，他不敢說，害怕火刑伺候，有一位勇敢的人替他說了，這位老兄是一位詩人，名叫布魯諾，他相信哥白尼的「邪說」，而且到處宣傳，教廷很感冒，把他抓到監牢，一關就是8年，要布魯諾懺悔，但是，布魯諾不願意，結果就被送進宗教裁判所，下場當然是火刑，布魯諾被押到羅馬鮮花廣場，當他被推上火刑十字架的時候，行刑者用一個十字架要讓他親吻，布魯諾卻別過臉去，一臉不屑。

急著去破壞宗教自由的中國搞交流，卻沒有布魯諾捍衛真理的勇氣，但是，在自由台灣，卻又扮演中國國台辦的打手，這種出家人是自己把佛門淨地污染了，比起達賴喇嘛勇敢向中共嗆聲，台灣這樣的出家人真的丟臉。