壹傳媒集團創始人黎智英的顧問星期一表示，香港《蘋果日報》因被當局凍結資產，可能在幾天內被迫關閉。圖／擷自公視新聞影片

壹傳媒集團創始人黎智英的顧問星期一表示，香港《蘋果日報》因被當局凍結資產，可能在幾天內被迫關閉。

黎智英的顧問馬克·西蒙（Mark Simon）香港時間週一從美國透過電話對路透社說：「我們本來以為可以撐到本月底……越來越艱難，（關閉）其實就是幾天內的事了。」

西蒙還說，《蘋果日報》的銀行服務也被封堵。他說：「報販試圖把錢存到我們的賬戶，但被拒絕。我們無法使用銀行。有些報販是想幫忙。我們想弄清原因，但是被拒。」

西蒙說，壹傳媒將舉行董事會議，討論下一步的行動。

香港警務處國家安全處6月17日上午拘捕壹傳媒5名高層：行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉和總編輯羅偉光。羅偉光和張劍虹被控「勾結外國或外部因素危害國家安全」，星期六（19日）在西九龍裁判法院出庭，被總裁判官蘇惠德拒絕保釋。

香港保安局憑香港《國安法》，凍結與《蘋果日報》有關的三家公司約1800萬港元的資產，令《蘋果日報》陷入難以支付員工薪資的困境。

《蘋果日報》說，壹傳媒將於21日去信保安局，尋求解凍部份資產，若申請失敗，預計需向法院尋求批准，撤消有關凍結。

黎智英去年8月因涉嫌觸犯香港《國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被捕。黎智英今年4月因非經批准集結和組織遊行，合併判刑監禁20個月。