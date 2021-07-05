●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

滴滴出行剛於6月29日於紐約證交所上市，2日遭中國官方網路安全審查，4日晚遭中國國家網信辦勒令下架。

日本自民黨在東京都選舉127席中僅當選33席，加上盟友公明黨的23席，仍無法過半。對自民黨而言是一大警訊。

南韓與美國同意8月聯合軍演採取電腦模擬方式進行，自2018年以來均無實地操演，將使北韓更加強硬。

法國瑪琳雷朋連任國民聯盟主席。瑪琳雷朋自父親手上接手國民聯盟後一直往中間調整方向，但也因此損失原本的極右選民。

日本

自民黨在東京都選舉127席中僅當選33席，加上盟友公明黨的23席，仍無法過半。對自民黨而言是一大警訊。

熱海市土石流持續搜救中，20失蹤2死。

南韓

針對日本計畫釋放處理過的福島輻射水，南韓表示計畫成立平台，提供附近海域海水輻射即時資訊。

北韓

南韓與美國同意8月聯合軍演採取電腦模擬方式進行，自2018年以來均無實地操演，將使北韓更加強硬。

澳洲

紐西蘭重啟對澳洲部分區域的旅遊泡泡。

紐西蘭

工黨議員Louisa Wall控訴中國從政治犯身上摘取器官。

印尼

超過60人在醫院因氧氣短缺而死，印尼政府宣示將增加醫用氧氣生產。

菲律賓

搭載96乘員的軍方C-130力士型運輸機於蘇祿墜機，造成機上42死，地面平民3死。為菲國30年來最嚴重軍事空難。

馬來西亞

總理慕尤丁住院狀況穩定即將出院。

新加坡

格羅方德將於星國投資40億美元增加產能。

越南

總理范明政宣布電子化政府發展策略，將發展人工智慧、大數據、增強實境與虛擬實境、區塊鏈。並進行加密貨幣前期測試計畫。

泰國

放寬對部分營造工程的防疫管制。

緬甸

軍方於實皆省遭反抗軍伏擊，1死6傷，軍方反擊擊斃25人。

中國

滴滴出行剛於6月29日於紐約證交所上市，2日遭中國官方網路安全審查，4日晚遭中國國家網信辦勒令下架。

印度

將繼續派遣戰艦巡邏阿曼灣與波斯灣，保護印度商船安全。

阿富汗

塔哈爾、巴達赫尚省大部分落入塔利班手中，300名阿富汗政府軍敗逃至塔吉克。

巴基斯坦

指控6月拉合爾汽車炸彈案是印度指使。

歐盟

計畫草案於全歐盟範圍課徵最低航空空汙燃料稅。

英國

北愛爾蘭斯特拉班咖啡工廠爆炸起火，動用80名消防隊員撲救。

法國

瑪琳雷朋連任國民聯盟主席。瑪琳雷朋自父親手上接手國民聯盟後一直往中間調整方向，但也因此損失原本的極右選民。

梵諦岡

教宗方濟各接受大腸手術後狀況良好。

義大利

疫情推動義大利線上商務，帶動4月出口年增6%。

亞塞拜然

媒體報導裏海鑽油平台爆炸起火，國營石油公司否認。

塞浦路斯

森林大火已4死。

美國

川普資深顧問Jason Miller創辦的社群服務GETTR上線首日一度遭駭客攻破。50萬人註冊。

智利

開始制憲會議。

委內瑞拉

以恐怖份子罪名起訴3名人權運動者。

以色列

摩洛哥C130軍機抵達以色列Hatzor空軍基地，預期將參與7月稍晚的多國聯合軍事演習。

阿拉伯聯合大公國

在OPEC＋表態反對增產200萬桶與延長減產期間的協議，沙烏地阿拉伯呼籲理性配合。

埃及

長賜輪擱淺事件賠償問題談妥，將可於7日駛離蘇伊士運河。

衣索比亞

提格雷要求中央軍、安哈拉軍完全撤離，才會談判停火。

葉門

胡塞叛軍罕見的飛彈攻擊南部阿比揚省，造成至少2死20傷。

奈及利亞

國際藥品採購機制、美國前總統柯林頓所成立的柯林頓基金會旗下的柯林頓醫療可及計畫，共同提供非洲6國愛滋病要物多替拉韋，6國為奈及利亞、馬拉威、烏干達、辛巴威、貝南。

馬利

民兵伏擊造成4士兵陣亡。

查德

前總統之子、軍政府領袖Mahamat Idriss Déby Itno前往法國會見法國總統馬克宏。

福和會官方網頁：www.fratwn.org