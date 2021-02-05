2021.2.4美國總統拜登於國務院的外交政策演講中說，中國是美國最嚴峻的競爭者；但是在符合美國利益的前提下，華盛頓願意與北京合作。圖／擷自美國國務院flickr

美國總統拜登說，中國是美國最嚴峻的競爭者；但是在符合美國利益的前提下，華盛頓願意與北京合作。美中關係專家表示，拜登的說法為未來美中關係定下了基調，那就是美中「既競爭亦合作」。專家還指出，預計拜登不久就會和習近平通電話。

拜登總統星期四（2月4日）在美國國務院發布外交政策演說。這是拜登政府上台後，美國總統首次發表外交政策演說。

拜登演講為美中關係「定調」

拜登在演講開始時開宗明義地說：「美國回來了！國際外交已經成為我們外交政策的核心。」 拜登表示，美國的同盟是美國最大的財富。在國際外交中發揮領導作用，意味著美國必須與我們的盟友和重要夥伴再次肩並肩地站在一起。

拜登說，美國必須去面對這一全球挑戰日益加劇的新時刻：無論是新冠病毒疫情、氣候危機，還是核擴散問題。而所有這些挑戰只有各國在共同努力才能解決。

哈佛大學「費正清中國研究中心」研究員、波士頓學院（Boston College）政治學教授陸伯彬（Robert Ross）對美國之音表示，拜登入主白宮後首次發表關於外交政策的講話，為美國未來的中國政策和美中關係確立了基調。

「我們可以在哪些領域合作，在哪些領域競爭，以及在哪些領域我們可以努力緩和緊張局勢，」 陸伯彬說。

拜登在其外交政策演講中說，中國是美國「最嚴峻的競爭者」，但是在符合美國利益的情況下，美國願意與中國合作。

拜登批評中國政府的經濟惡行，在國際貿易和交往中咄咄逼人的脅迫行為，對人權、知識產權和全球治理的侵犯。拜登說，中國的這些行為對美國的繁榮、安全和民主價值觀帶來直接挑戰，美國必須堅決面對這些挑戰。

拜登說，所有這些努力必須從外交開始，而外交解決是植根於美國最珍視的民主價值觀之中。這就是捍衛自由、創造機會、維護普遍權利、尊重法治，以及有尊嚴地對待每一個人。

哈佛大學美中關係研究員陸伯彬（Robert Ross）說，「美國要做的最重要的事情是：我們已經知道我們兩國將展開競爭，但我們必須決定是需要像在南中國海和台灣的緊張局勢同樣水平那樣的競爭，還是兩國有可能緩和其中的一些緊張局勢。」

陸伯彬指出，拜登上任以來的兩個多星期裡，國際社會和輿論對美國未來外交政策的走向有種種揣測，也曾探測到各種不同的信號。例如，有人說美國必須努力保持和發展其絕對優勢；也有人說美國必須要北京為其對台灣的挑釁打壓付出代價。

「面對川普政府時期美中關係的遺產，拜登政府必須在這些眾說紛紜中，盡快決定是保留現行政策，還是對某些政策進行調整，」他說。

陸伯彬：料拜登會和習近平通話

拜登在演講中說，美國已經開始重新塑造國際相互合作的習慣，重建民主聯盟的力量。拜登說，這些民主聯盟在過去四年裡因為被「忽視和濫用」而萎縮。

拜登在演講中提到，在他上任後的過去兩周里，已經同許多美國最親密的朋友加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、北約、日本、韓國和澳大利亞的領導人通電話交談。

觀察人士注意到，拜登在上任後不久便與俄羅斯總統普京通了電話。拜登在通話中就俄羅斯的「太陽風」駭客攻擊和毒害反對派領導人事件向普京施壓。

不過，拜登在上任兩週後還沒有與中國國家主席習近平通電話。而前總統川普則是在2017年就職後20天， 2017年2月9日與習近平通了電話。分析人士紛紛揣測，拜登何時會與習近平通話。甚至有分析人士說，拜登甚至可能不會與習近平通電話。

哈佛大學研究員陸伯彬對美國之音表示，儘管目前還無法預測拜登何時會與習近平通話；但是這樣的通話並不會真正對外交政策產生任何影響。

陸伯彬認為，拜登是想要與包括習近平在內的所有世界領導人通電話的；但是在目前，拜登仍然在審查川普政府時期的遺產，仍然在發展他與中國打交道的整體方法。

「我想他想等到他確信已經知道自己要往哪個方向走時，才會和習近平通話的，而且會在不遠的將來。但我們必須明白，所有這些與世界領導人的通話都只是禮貌性的，」他說。