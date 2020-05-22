華人民主書院認為中國人大記者招待會宣佈，將於本次人大會議中，制訂適用於香港的國家安全法，並繞過香港立法會，透過把國安法納入《基本法》附件三，在香港實施，是北京進一步剝奪香港的言論自由。圖／擷自明鏡火拍網路影片

昨日（5月21日）中國人大記者招待會宣佈，將於本次人大會議中，制訂適用於香港的國家安全法，並繞過香港立法會，透過把國安法納入《基本法》附件三，在香港實施。

華人民主書院認為，此舉不單是北京進一步剝奪香港的言論自由，更把內地以言入罪的白色恐怖伸延至香港。

在香港，有關國家安全的立法，在《基本法》第二十三條中已明確訂定「香港特別行政區應自行立法」；然而，現在卻透過人大會議，不經香港立法會審議，直接把中共自行制訂的國安法納入附件三，明確的破壞了原有的制衡機制，更完全毀壞了一國兩制與高度自治的承諾，亦同時摧毀了香港在政治與經濟上的獨特性。

另一方面，國家安全法的實施，在香港爭議極大，自2003年後社會中反對的聲音就不斷擴大。現在北京不單漠視反對國安法的龐大民意，更意圖不經立法會民意代表的審議，粗暴在港實施國安法。此舉不單成為徹底壓垮香港法治與自由的最後一根稻草，更會引起外資恐慌，戕害香港獨特的經濟地位。

我們認為，中共過去一年因國內疫情，不僅經濟下行，香港反修例抗爭持續，台灣親中候選人大選慘敗，加上中國因為輸出武漢肺炎疫情，而遭受國際追究的巨大壓力之下，中共的治理正當性明顯已經內外交困，面臨空前的統治危機。這些困境都迫使中共不惜犧牲香港為國內吸納海外資金的特殊經濟角色，直接把香港當作與西方世界討價還價的籌碼，肆意要脅打壓。

縱然，待國安法在香港頒布之後，香港的局勢或許將更為暗淡。然而，我們仍然認為，危機當中也蘊含著轉機。我們希望，追求民主自由的各位香港市民，在黑暗中能夠沉穩自強，在可行的情況下盡力捍衛我們堅信的普世價值，一起熬過黎明前的黑暗。我們同時呼籲，世界各地支持民主、自由、人權等普世價值的朋友，繼續以各種方式支持聲援香港。

2020年5月22日