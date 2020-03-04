舔共藝人、台商、政客，平常中國好棒棒，以身為中國人為榮，一生病就馬上變成台灣人，回台用健保。中國好棒棒，怎不趕快入籍中國，放棄健保，放棄台灣國籍？圖／取自網路

現在中國武漢肺炎病毒毒害全球，歐洲疫情即將炸開，歐洲民間認為沒有中國人，就沒有武漢肺炎，你說好像有歧視，但客觀來說也是事實不是嗎？做中國人會被看衰小！

舔共賣台的藝人、台商政客擅於用各式各樣的藉口偽裝、寄生上流、寄生台灣，也好像武漢病毒！

舔共賣台的藝人、台商政客平常中國好棒棒，我是中國人，我以身為中國人為榮，生為中國人，死為中國魂；他們一生病就馬上變成台灣人，回台用健保，中國好棒棒，怎不趕快入籍中國，放棄健保，放棄台灣國籍？日前又有舔共賣台政客無恥配合中共演出，說武漢病毒是美國來的。共產黨擅長顛倒是非，黑的講成白的，套句中國用語，在中國人將病毒傳染給全世界之後，現在共產黨要把責任甩鍋給其他國家；全世界都有中國人，現在全世界也都有武漢病毒了。

很想問舔共賣台的藝人、台商政客，你們到底是台奸還是匪諜？

如果你是中國人的話，為了自身利益去當共產黨的馬前卒，基本上你就是匪諜。台灣人請小心！匪諜就在你身邊。

和中國走太近會被帶衰

如果你是台灣人，你就是台奸。平時中國好棒棒，生病回台用健保；話都你們在講，永遠高高在上；「奧梨仔假蘋果」，賤人就是矯情，破人就是假掰！Parasite ！寄生台灣！寄生上流！

台灣人民的心防一定要建立起來，並且要注意全球反中情緒在民間迅速累積，和中國走太近就是衰小，伊朗和義大利都是中國好麻吉，疫帶疫路毒害全球；台灣只是泥菩薩過江，戰戰兢兢也還自顧不暇，自身難保。

武漢肺炎肆虐全球之時，共產黨仍然持續軍事挑釁台灣，現在仍然持續散播假新聞，就是恨不得台灣淪陷，讓他們統治。在香港，他們想打壓誰就打壓誰，想失蹤誰就失蹤誰。

台灣的舔共賣台藝人台商政客配合共產黨裏應外合木馬屠城，台灣人千萬要覺醒啊！不然的話，被賣了還幫共產黨數鈔票！全世界最不要臉的就是共產黨。共產黨從未放棄滲透台灣！小心病毒就在你身邊！小心共產黨就在你身邊！小心匪諜就在你身邊！小心台奸就在你身邊！