中共黨媒一位記者，在微博上形容百年黨慶，廣場上的穿上白衣，綁紅巾的小粉紅，宛若宗教祭壇上，準備獻祭的鮮肉，此話一出，微博被封！人也失蹤。

形容老共洗腦下的愛國主義，其實是帶血的民族主義，此話並不為過，如同人類學家班耐特所言：這是建立在想像的共同體，老共利用大清帝國的恥辱，把十四億人綁架在仇恨西方世界的馬列戰車上，用一黨專政口號，維繫暴力謊言政權。

仇恨掩蓋喜樂，所以百年紅色黨慶，登上天安門的習近平，沒有一絲笑容，他心裡清楚，老共正處於內外交迫的危險時刻，紅色戰狼在獵人圍攻下，發出死前的嘶吼，如同流亡美國的中共解放軍姚誠所說：「習近平正垂死掙扎」。

垂死來自內憂，反習近平陣營多次派出死士，對習近平展開暗殺獵首，很可能會一舉成功，中南海政變，隨時會發生。

其次是中共經濟問題，已經病入膏肓，無藥可救，國師劉鶴也束手無策，老百姓存在銀行的錢，隨時會長腳自己失蹤，金融制度率先崩盤，國之將倒，銀行先倒，中共正循著歷史上國民黨崩潰的舊路前進。

失業上升底層生活困難

根據中共商業部發表的出口數據，外匯比武漢瘟疫前減少四成，進口原料成本持續攀高，迫使中共對央企和民企降低生產，經濟活動降載，失業人口上升，底層生活困難，躺平運動正在漫延，亂源已經擺在檯面上。

央視播放的攻台三部曲，就是戰狼死前的掙扎，俗語：「雪融時候最寒冷」，美日兩國不敢等閒視之，也用軍事演習傳達清楚信號，一旦台海有事，老共要面對多國圍剿。

圍毆中共的行動已經展開，美國正式從阿富汗撤軍，這些軍力將安置在亞太地區，應付中共解放軍的挑釁，7月8日，歐洲會議在動議中提案，對香港官員制裁，並杯葛明年在北京的冬季奧運會，最近英國也傳出老共併購英國最大晶片廠，受到美國阻礙，強生決定嚴格重審併購案。

長期親共的義大利，也對中共疫苗效果不佳，發出質疑，主張對武漢病毒來源調查，歐洲從親共變成反共，可以說是一夕之間。

美國也沒有閒著，月初，五百多位來自解放軍支持的所謂國防七子，理工科研究生赴美簽證被擋下，國務院表示：這些學生來美國，背負竊取科技，提升解放軍武力，破壞美國任務。

在黨慶之前，有江派背景的「滴滴出行」赴美上市IPO，突然被中共緊急叫停，投資者一片慌亂，傳說四起，現在不只是美國依照「外商問責法案」嚴格審查中國到美國上市圈錢科技股，老共對科技股海外上市，也採取不信任行動，老共指責馬雲為首這些科技股富豪，把機密大數據送給美國，對國家安全產生為害，在這波打壓科技股之下，習近平目標是防止資金出逃，卻葬送中國科技發展活路，也促使更多外資離開中國，從另一方面來看，美中經濟脫勾已經開始，中共企業建立「非美元經濟圈」藉以抗衡美元的國際地位，能否成功，就等著瞧了。

病毒肆虐全球，西方國家受害最大，窮困國發展受阻，人民哀嚎，如今世界各國準備報復中共政權，風暴隨時會出現，所謂雪融時候最寒冷，老共這款邪惡幫派，垂死前會找台灣人墊背，台灣人身全球處風暴中心，所以，把心頭擺正，不要聽信台灣紅媒、紅色名嘴的妖語妖言，這才是能夠避禍的正道。



有江派背景的「滴滴出行」赴美上市IPO，突然被中共緊急叫停，顯然中共對科技股海外上市，也是不信任。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成