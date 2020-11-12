美國的選舉訴訟是漫漫長路，花錢很大，沒有人可以預料司法翻盤的可能性，未來70天的演變，將是全球注目焦點。圖為2020美國大選，通訊投票處理畫面。圖／擷自PBS NewsHour

這幾天台灣的媒體相當熱鬧，多數議題集中在拜登當選對台海局勢的影響，正反兩面看法各異，從拜登過去言論來看，民主黨大方針還是難逃「綏靖主義」的範疇，主張戰略模糊政策，認為台海最佳的和平策略，就是中台經濟相互依賴，這種策略也比較符合國共兩黨的胃口，共產黨在五中全會後，對台政策主旋律回到中台經濟融合的架構，持續向台商招手，維持表面和平欺騙手法，而副旋律則是武統威嚇，阻擋台灣遠離中國，阻擋台灣進入國際，強調只有一中，沒有各表，前幾天，即便74個國家呼籲台灣可以加入WHA大會，但是，中共仍然封殺，未來，拜登若持續對中國採取綏靖政策，可以說是對台灣相當不利。

拜登抗中轉向溫和

但是，中台融合，這種看起來表面和平的方法，對台灣卻是最大危機，因為過去馬政府執政時代已經顯示，中台更加緊密的交流，結果就是台灣被中國綑綁更深更緊，在中國市場磁吸效應之下，資本流入中國，台灣經濟更無法翻身，從交流中得利者，還是少數買辦和台商。

民主黨在選前放出風聲，未來外交政策要讓美國回到正軌，意思就是批評川普的政策「走鐘」，但是，誰是總統？目前仍然相持不下，而小英總統在美國聯邦選舉委員會沒有公布是誰當選46屆美國總統之際，就搶著發出賀函，被批評為缺乏思考的行為，到目前為止，所有選票尚未開出，而已經開出的選票在十個搖擺州出現爭議。

美國總統之所以出現史上最大爭議，主因在建國之初已經埋下，如今的訴訟長路，也和美國建國之初憲法規定聯邦和各州權力衝撞所種下，本來，聯邦共和國建立之前，各州的存在就是一個國家，美國建國後，州法律經常凌駕聯邦法律，我們從很多好萊塢電影看到州警察和聯邦警察衝突，原因也在此。

1792年，美國創國者傑佛遜不滿漢彌爾頓的財政政策偏向聯邦擴權，憤而自創「民主共和黨」，主張地方分權，各州自主，強調各州政府自主權，縮小聯邦政府權力，這個黨就是今天民主黨的前身，而所謂聯邦黨主張的大政府主義，就是今天的共和黨，到底州政府權力和聯邦政府權力，如果發生衝突，要如何分配才能平衡，到現在還是爭吵不休，也因此常常要鬧到大法官去解決。

搖擺州舞弊是關鍵

這一次投開票過程中，普遍被質疑舞弊的搖擺州，大部分是民主黨控制的州政府，美國大選雖然有一個聯邦選舉委員會主導，但是，各州有各州的法律規定，真正的選舉實務操作，還是由各州政府自己主辦，這些各州政府規定，又不一定很一致，所以爭執就會出現，如果民主黨執政的州政府，想要搞鬼的話，聯邦政府也沒辦法，如果票數太接近，或者舞弊太離譜，而引起訴訟，還要由州法院開啟偵辦，所以訴訟過程變得很緩慢，這也是川普陣營中有一部人認為，未來司法訴訟悲觀的主因，這些人剛好是目前幕僚中對選戰不太熱衷的官員，因此被川普列入開除黑名單。

選後川普陣營一邊打官司，一邊開除選前不願效力的官員，第一位被開除的是國防部長艾斯培，艾斯培在撤軍行動上太慢，早已經引起川普不滿，這些撤軍政策可以吸引軍人選票。過去，軍隊一直是共和黨支持者，川普必須拉住選票，其次，當「黑命貴運動」變成暴動時候，川普希望派軍隊鎮壓，被艾斯培阻擋下來，因此種下兩人不睦的因素，川普也認為「黑命貴」的暴動影武者是民主黨，對搖擺州的選票影響很大，接下來可能會下台的包括FBI和中情局官員，原因當然和中共滲透阻擋無力，以及對拜登家族醜聞解密太慢有關，這兩件事證明，美國防止紅色滲透的保護網，早已經出現破口，雖然選前川普政府大力掃蕩共產黨員，如今看起來並沒有太大效果。

另外被列入開除名單的就是佛奇，川普的防疫大將，佛奇可能被中共「藍金黃」的醜聞，選前已經被爆料，這一次，武漢瘟疫疫情傷害川普的選情，佔了3分之1因素，選前瘟疫確診加速，川普信誓旦旦可以在投票前出現疫苗，至少穩住很多選票，沒想到輝瑞公司在選後幾天才發布疫苗已經問世，川普認為佛奇暗中搞鬼，這也是佛奇可能被開刀的主要因素。

美國的選舉訴訟是漫漫長路，花錢很大，沒有人可以預料司法翻盤的可能性，未來70天的演變，將是全球注目焦點。



選後川普陣營一邊打官司，一邊開除選前不願效力的官員，第一位被開除的是國防部長艾斯培（左），另外被列入開除名單的就是現任美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（右）。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成