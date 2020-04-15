工研院發表武漢病毒篩檢用的「核酸分子檢測系統」，以全球最迷你的600公克「疫」開罐設計，就像行動實驗室，讓醫護人員隨時帶著走。只要短短1個小時就知道結果，精準度可達90%以上，還能在潛伏期就揪出病毒。圖/工研院提供

工研院今(15)日發布武漢肺炎「核酸分子檢測系統」，這個快篩簡稱「疫開罐」，只要短短1個小時就知道結果，精準度可達90%以上，還能在潛伏期就揪出病毒。而且重量只有600公克，方便前線醫護人員隨時帶著走，可在小型快篩站、社區診所、機場外圍或海關進行邊境使用。

工研院院長劉文雄表示，武漢肺炎患者發病後5到7天的病毒量最高，加上流鼻水、鼻塞、有痰這些症狀，又很容易跟一般感冒混淆，這些輕症狀感染者，往往成為疫情擴散的破口；不僅如此，國內外有學者認為新冠病毒未來會「流感化」，且輕症的比重很高，因此，如何在感染初期就能在醫學中心與診所快篩確診、有效控制擴散感染，就非常關鍵。

根據國內統計，目前為止的累積確診案例中，有超過86%來自境外感染，這個數字凸顯出邊境管理的重要性，若能在邊境機場或港口等地點嚴格把關，從源頭管控疫情，將可有效控制感染人數攀升。

工研院表示，希望未來能與疾管署合作導入疫開罐，以「行動實驗室」的模式，隨時可在醫療院所或社區診所進行檢測，或在邊境進行篩檢，有效縮短等待時間，讓原本的集中檢疫方式，變成隨時可以分散式進行檢測更有效率，原本民眾要在「集中檢疫所」等待至少48小時，可減少為1小時，大幅降低醫護人員篩檢人力與壓力，以科技力為國人守護防疫戰線。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，工研院疫開罐的檢測方式，即針對潛伏期的病毒核酸分子檢測，可在感染初期病毒濃度尚低時即可篩檢與確認。疫開罐檢測原理與國際間通用的黃金標準qPCR類似，具備四「高」特色。

一是高精準，精準度可達90%以上，能在潛伏期就揪出病毒。二是高靈敏，能在感染初期、病毒濃度尚低的0至7天內即可揪出病毒。三是高輕巧，僅600公克的重量，相對於傳統常見檢測裝置的34.2公斤，重量就相差57倍，方便前線醫護人員隨時帶著走檢測。四是高效率，檢驗時間僅需一小時，是現行檢測時間的四分之一，可降低醫護人員人力物力負擔。

為加速量產，目前工研院已與產業界、政府單位、研究單位及醫療院所，包括與國防部國防醫學院預醫所及四家廠商共同合作外，也將與醫療院所合作，預計於6月底運用工研院GMP的場域，完成1萬套恆溫核酸擴增探針試劑套組，希望未來在廠商加入後，7月底完成技轉、達到量產疫開罐的準備，提供第一線防疫人員更精準快速的檢測與防護。