現在美國有一個站在我們這邊的總統, 這是千載難逢的機會, 如果我們不會緊緊抓住機會, 推動正名，川普下任之後又是不同天下了。圖/取自台灣國護照貼紙臉書

民間要求華航改名的事為時已久, 但台灣執政者皆視而不見, 嗤之以鼻. 今天台灣在從事國民外交對外贈送防護武漢肺炎之口罩時,不預期所發生把功德做到墓仔埔的事,引起人民之怒火, 已迫使政府不得不回應了。蘇院長真的很老練,當外國以為那是中國送來的援助曝光時, 馬上指示華航在外送援助物質之貨運時,機身要加以改妝, 華航董事長也立刻回應遵照辦理. 從這件事我們可以看出. 當我們想做一件事時, 如要做, 一定可以完成, 也就是改名不是不能, 只是不為. 希望政府是真心要華航正名, 而不是聲東擊西,用表面功夫敷衍了事。

當改名呼聲浮出台面時, 交通部長林佳龍表示他持” 開放態度 “, 不反對也不莽奔, 真是功夫一流. 後來又說: “對於華航改名可能對營運面造成衝擊，也表示，華航正在對此進行研究，思考要如何多一些台灣意象跟元素，以及如何將航權損害縮到最小，將聽取各界意見.” 以拖待變的心態表露無疑。

華航改名真的會衝擊到飛往中國(即政客所說的大陸)的營運與航權之角力, , 也有人說要付出的費用不菲，故應持冷靜態度. 台灣每年一直花費數億的財源來維持一些小國的邦交, 這些錢往往是無底坑, 有的還被放進私人口帶, 不是浪費更多嗎? 政府又說航權的談判很複雜, 不應草率從事, 因之我們可以從機身 (只指目前運載救濟物質之班機) 的改妝開始。

航空公司改名 稀鬆平常

世界時有航空公司改名, 那有如所說的那麼複雜? 美國以前很有名的西北航空, 現在已改為達美航空. 以前加拿大有一個西太平洋航空(Western Pacific),改為加拿大國際航空, 也飛台灣多年, 現在變成加航(Air Canada), 也續飛台灣，誰說航空公司改名複雜又麻煩? 是不為也, 非不能也。

國家改名困難煩雜嗎? 看看歷史上有多少國家改名的事實, 不講過去, 講現在就好, 馬其頓改為北馬其頓, 又成為歐盟的新成員，過去的羅德西亞已不見了,因為改名為津巴威，以前第三世界的領頭羊南斯拉夫呢?現在就是克羅埃西亞,斯洛維尼亞... 中華民國能改名嗎? 當然可以, 不是不能是不為也。

歷史上台灣有多次正名的機會, 但都被政客否決了. 當中國要取代蔣家國民政府在聯合國的席次時, 美國正式要求台灣用台灣的名字留在聯合國, 但被蔣介石拒絕了, 韓戰時及天安門事件時,台灣民選總統時… 都是機會, 但台灣只有政客沒有政治家,不會創造契機. 但上天沒有放棄台灣, 武漢肺炎又是一個轉機, 而且現在美國有一個站在我們這邊的總統, 這是千載難逢的機會, 如果我們不會緊緊抓住機會, 川普下任之後又是不同天下了。

美國東灣長輩會在讀到民報2月16日” 請總統展現台灣正名的誠意” 一文後曾來信請問台灣人民參與公共事務之機制, 後來真的發起華航正名聯署活動，我們誠心感謝海外台僑對台灣永續生存的奉獻.，本來我以為交通部林部長會以 “ 正名不是公共事務 “ 來搪塞打軟拳排拒, 但今情勢改變了, 台灣政府還會以拖待變不去採取行動嗎?我們訴目以待。

改名, 非不能也. 是不為也. 今天擁有立法院多數的台派, 只要執政者給與首肯,台灣就有機會。