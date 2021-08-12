索賠武漢病毒損害已經上門，習近平會甘願認賠嗎？

中共雖然拒絕世衛組織再度調查武漢病毒來源，還利用大外宣甩鍋美國，但是，並不妨礙美國的調查，隨著真相攤開時間逼近，美國前情報總監約翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）上周接受《福克斯》電視訪問時說：「美國應該向中共索取數兆美元的經濟損失，全球損失更難估算，其他國家也應該跟進索賠」。

上周，美國保守派媒體《紅州》，最早刊登美國情報單位從中共叛逃的國安部副部長董經緯手上，取得武漢病毒所關鍵密碼，因此利用遠端技術，取得武漢病毒所在案發後，所隱藏的病毒基因數據庫，如果報導屬實，這項證據將使中共無法遁逃，武漢病毒實驗室公開資訊，在2019年9月突然從官網中下架，在這份報告中，網路刪除資訊與病毒外洩時間相當一致，證明這段時間，武漢實驗室確實出大事。

距離拜登所要求情報單位最後期限，必需交出武漢病毒來源調查報告，已剩下不到一個月時間，但是，8月2日，美國眾議院外交委員會，共和黨人已經交出一份調查報告，這項調查報告翻成中文長達94頁，包括基因改造證據，和案件發生時間序的證據，幾乎可以肯定：武漢病毒實驗室無意中洩漏病毒，唯一無法肯定：就是那種病毒外洩？是原始病毒株？或是經過基因改造後，功能增強的人工合成病毒株？而這個疑問已經慢慢被揭開。

這份報告從2012年，雲南一座銅礦場，六名工人感染病毒，三人死亡的敘述開始，武漢實驗室在這個時間點介入研究，而且得到解放軍和美國政府資金注入，在武漢病毒傳染爆發後，美國涉及此案研究學者極力掩蓋，也就不難理解。

武漢實驗室滅證突顯中共心虛

病毒被研究人員從武漢實驗室釋放，應該是意外事件，報告書中如此判斷，時間應該是2019年9月，研究員感染後離開實驗室，發病後到醫院治療，才通知武漢病毒實驗室，進行善後，但是，10月上場的世界軍人運動會，數十名運動員感染，才是病毒擴散海外原因，報告書中提出在9月到10月，從衛星上拍攝武漢實驗室周圍，有密集人員進出，很可能和病毒外洩後的善後工作有關，11月份，武漢市區發現感染病患，12月，幾位門診醫師敏銳查覺，在微博上傳播有不名人傳人傳染病出現，2020年，1月初，其中一位吹哨醫生李文亮被公安逮捕，中共才出面企圖壓下外界言論，到1月底，紙包不住火，23日武漢宣布封城，但封城前已有五百萬人逃離武漢，造成病毒全球大擴散。

利用時間序，邏輯上反推論，這種方法通常被用在命案偵察，當然也適用於意外事件的調查，就好像調查車禍，若再到現場比對，就能水落石出，所以中共事後對武漢實驗室進行物證毀滅，反而突顯內心心虛。

老共對這份報告已經無言可對，中共專家也保持沉默，很顯然等於默認，等待月底情報單位的終極報告出爐，才是好戲上場時刻，美國及受害國家如何集體索賠，或者對中共經濟制裁，甚至杯葛冬奧，這些情況即將到來，而中共如何應付，也關係未來的世界局勢。

武漢病毒持續變種，人類疫苗已經無法有效制止，只有找到疫源，才能讓世界恢復以前，否則地球必須永久戴著口罩生活。



武漢病毒持續變種，人類疫苗已經無法有效制止，只有找到疫源，才能讓世界恢復原有步調。示意圖／Pixabay，民報合成