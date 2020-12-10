據美聯社報導，負責總統就職典禮的聯席國會委員會（JCCIC）民主黨與共和黨僵持，以3：3的比數表決，未能對「確認拜登為當選總統」形成共識。圖／擷自公視新聞影片

中共戰狼修理澳洲，原因很簡單，「圍澳救中」，也測試一下拜登政府和大英國協的底線，中國自認崛起之後，在澳洲撒下大錢，用心滲透，大外宣工作從國會政客深入到華人社區，從雪梨到布里斯班，到處都可以見到中共紅色機構，以及親共的華文媒體，如同寫《無聲的入侵》的作家漢彌爾頓所說，「中共再搞幾年，澳洲就變成中國的澳洲了」，這種說法一點不誇張。

中共租下澳洲小島

12月1日，澳洲媒體揭露中國有一家名為china BLOOM的公司租下昆士蘭北部凱瑟克島，租約訂了99年，此地是觀光資源豐富的地方，當地居民反映，他們已經接到限期3天必須離開的通知，昆士蘭政府長期親中，並且和澳洲聯邦政府反中政策相反，因為租借小島的問題，已經槓上聯邦政府。

澳洲政府為了主權，開始學習美國，防止紅色滲透，訂立「外國人代理人」法案，武漢瘟疫期間，澳洲要求獨立調查武漢瘟疫來源，澳洲明顯和美國站在同一陣線，又是「五眼聯盟」重要腳色，對中共來說，恐嚇澳洲不給留學生，不到澳洲旅行觀光，還是無法讓澳洲屈服，最後終於引爆澳中的貿易戰爭。

歐盟國家對中共欺負澳洲也不以為然，目前正在上演購買葡萄酒力挺澳洲的活動。

中澳貿易戰爭已經進行一個多月，一開始只是小麥進口，搞到礦產和葡萄酒，兩國緊張關係擴大，美國為了澳洲加入印太演習，剛批准一批白磷彈售給澳洲，並且準備在新加坡建立第一艦隊，當然是衝著中共而來，而且也給了澳洲撐腰，面對川普的緊迫攻勢，中共外長王毅突然收起戰狼臉色，向美國呼喊「重啟談判」，這句話不是說給川普聽的，很顯然向即將上台的拜登政府喊話，問題是，拜登會上台嗎？美中要如何重啟談判？



澳洲外長佩恩（左）與王毅（右）2018年9月24日會談照片。圖／擷自中國外交部網站

拜登登場還有很多未知數

美國情報總監8日發布新聞說，「拜登政府會不會粉墨登場，還很難說」，這句話已經給民主黨重重打擊，因為拜登內閣已經開始發佈，新官打算大顯身手，如果拜登最後無法登場，將是國際大笑話。

從現在已經知道的舞弊案件來看，賓州、喬治亞、密西根和威州，作弊證據充分，單單這四州翻轉的話，拜登就無法登場了，雖然這4個州的民主黨律師還在頑強抵抗，但是，不管如何抵抗，證據已經擺在陽光下，從目前局勢來看，不只是關鍵搖擺州作弊，其他州也有很多舞弊，如果中國印製假選票送到美國，此事是真實的話，那麼涉及大選舞弊的州肯定很多。

12月8日，選舉人團提名限期日，川普和彭斯兩人具名向聯邦巡迴法院起訴拜登和賀錦麗，過去，川普律師的起訴對象都是辦理選舉的州政府官員，可是這一次卻直接起訴總統候選人，很顯然，川普陣營已經拿到足夠證據，可以證明民主黨的拜登和賀錦麗，這兩人對於大規模選舉舞弊肯定知情。

過去，已經有很多保守陣營媒體認為，歐巴馬和柯林頓夫妻，在這次大選中所發生諸多弊案，不可能完全不知情，就算不是直接下命令者，至少是知情者，如果這項訴訟被聯邦接受，拜登上台時間就要緩下來了。

據美聯社報導，負責總統就職典禮的聯席國會委員會（JCCIC）民主黨與共和黨僵持，以3：3的比數表決，未能對「確認拜登為當選總統」形成共識。

更值得注意的是，負責總統就職典禮的聯席國會委員會（JCCIC），以3：3的比數表決，未能對「確認拜登為當選總統」形成共識。證實長期以來主流媒體的總統派令，並不有效，如果這樣龐大的大選舞弊選舉結果，美國人民還可以閉起眼睛接受的話，那麼作為全球民主表率的美國，就不值得期待了。

川普已經宣告這幾天，美國會有大事發生，所謂大事，所指的應該就是大選舞弊的問題，以及排除舞弊過程中，法律訴訟以及可能發生的騷亂，從美國歷史來看，解決爭議的另外一條路，就是隱身幕後的深層政府大老出面，協調兩黨政客，以避免可能爆發的美國內戰騷亂。

被媒體認定的拜登總統，未來命運難料，但是，川普聚會人山人海，人氣超高，拜登演說門口羅雀，已經可以預告拜登的命運恐怕不會太好。