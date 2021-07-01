余玉眉，1938年出生於日治時代台灣嘉義，其父親余滋潤醫師原本期望她習醫，但青春年華少女的她卻喜愛文學和哲學，後來選擇護理為志願卻不減其年輕時候的愛好，她一直將護理當作人本主義的專業，深受存在主義大師法蘭克醫師的影響，法蘭克在集中營裡受盡折磨，探索生存的意義。余玉眉一生從事護理工作或教育學生始終推廣「以人為本」、「生命存在」的意義，她認為「護理人員首要協助病人」，而且要擇善固執，認為對的就要堅持到底。

1956年台大護理系成立，余玉眉等19位台大首屆護理系學生享受了自由的學習和嚴格的訓練，余玉眉感念系主任余道真教授亦師亦友的呵護，畢業後留在台大護理系工作，之後受到台大醫學院長李鎮源鼓勵前往美國進修並希望她學成之後要回母校貢獻，1966年她獲得匹茲堡大學護理教育碩士學位， 後來又於1979年取得匹茲堡大學的哲學博士學位，是台灣第一位取得博士學位的護理人員。除了在台大護理系任教，余玉眉於1978年到1984年期間擔任台大護理部主任，任內特別重視護理的人性化和專業化，她對護理人員只有兩項要求：「第一、不要把犧牲兩個字掛在嘴巴，第二、不要增加病人的負擔。」她導入科學化管理，重整護理人員資源分配、設立品管和在職教育小組，開創護理長儲訓計畫，推行單一劑量藥物配送制度，為台大醫院的護理專業發展奠定了基礎。

余玉眉是第一位將人類學田野調查方法運用在臨床護理個案研究的學者，她強調要與病人站在同一路線，收集病人的處境觀點，然後對收集的資料內容進行分析，1991年她曾出版《質性研究 》，除了方法論之外並收錄多篇師生研究的論文，她在台大護理研究所教授學生，要學生透過病人眼光學習重新看世界，重新看護理，重新看見人存在的意義！1988年至1995年余玉眉被當時衛生署長施純仁邀請出任保健處處長，負責推展「國民保健計畫」，她以國民健康資料分析，將人生分五個階段，規劃完成健康促進、健康維護及預防保健三大方案，指出國民健康的決定因素不只醫療體系，還有公共政策、法案制定、環境因素等都很重要。她可說是全方位的台灣護理領導人才！2000年，余玉眉又擔任陽明醫學大學的護理學院院長，她也擔任過國際護理學會的理事及副理事長，在國際上提升了台灣護理的能見度。

余玉眉終身奉獻給護理，她說學習護理終生受用不盡，出發點就是關心人、關心整體的人。她得過許多學術和行政貢獻的獎章，1995年的台灣傑出護理人員專業貢獻獎應該是她最高興得到的肯定。2009年她還獲頒「泰國皇太后公共衛生獎」全球獲獎者只有9位，可見國際對她傑出貢獻的重視！



2009年余玉眉（左）獲頒「泰國皇太后公共衛生獎」。圖／擷自泰國日報20091030