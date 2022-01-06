為確保冬奧運動會有一個藍色中國天，中共強制禁止民衆燒材取暖，有不少人因此凍死家中，悲傷的民衆只能含淚高喊：「不讓燒材，我的老天啊」！示意圖／擷自公視新聞影片

今年的中國冬天，北方低溫創下零下30度記錄，因為煤貴，電少，為了活下去，河北民衆改為燒材，但是，為確保冬奧運動會，天空有一個藍色中國天，中共強制禁止民衆燒材取暖，有不少人因此凍死家中，悲傷的民衆無力抗議，只能含淚高喊：「不讓燒材，我的老天啊」！

呼叫老天，是中國文化中最悲傷無助的求告，因為老天最大，可惜，中國老天大不過共產黨，而你向老共求告是沒用的。

這個故事先說一半，轉個話題吧。

2018年，打著庶民身份，用一杯礦泉水廣告，被「中天造神台」包裝問世，果然捲起韓流，順利拿下高雄市長寶座的老韓，經過兩年沉潛，1月2日，在台北大安森林，以新書發表為名，射出穿雲箭，宣告再度復出，果然捲起狂流，韓粉擠爆會場，不顧武漢病毒肆虐，新書名為敲門，與上本禿子書一樣，具有個人色彩，至於要敲什麼門，就讓瞎眼讀者自己去想，上本禿子書，開始很暢銷，因為老韓總統落選，就被打入陳倉書，這本新書一發行，同樣打入排行榜，實在讓我這種小作家羡慕不已，但話說回來，這款書能暢銷，台灣的讀書人真的臉面掃地，讀者水平更有待提升。

老韓這次復出秀的角色，已經不是庶民，而是作家兼慈善家，從庶民華麗轉身，變成「典亮慈善基金會董事長」，這種轉變實在太過驚人，其實也不奇怪，因為老韓選總統，經過檢驗，已經脫下庶民面具，洋樓、股票、保險單、貴族學校，一個口袋放不下，如果還要硬裝清寒作家，手拿礦泉水，恐怕也不像，最後，選擇了慈善家，這種身份既討喜，也算清高，在台灣社會也不比賺錢大廟的廟公還要差。



韓國瑜出新書並宣布擔任「典亮慈善基金會董事長」。示意圖／擷自韓國瑜臉書

老韓復出要幹什麼？這個問題才是主題，雖然老韓口口聲聲不碰政治，可是搖旗吶喊的韓粉不信，包括藍色政客也再問：你真的忘情政治嗎？你真的不想為失去的市長寶座雪恥復仇嗎？聽說，當日還有人跪求老韓選總統，拯救中華民國，我的老天啊！

老韓真的不碰政治嗎？他對上次總統選舉內心無恨嗎？朝野兩黨甚至媒體人都再問：既然還有恨，那麼就會有報仇動機，說真的，要搞慈善事業，實在無需高調敲鑼打鼓，俗話說：行善莫為人知，才是真善行，敲鑼打鼓就落入下層了。

如果真的只是轉行慈善事業，眼下就有考驗：首先，老韓是否為中二區補選替顏家站台？第二，老韓是否替國民黨罷佐案站台，因為這兩場才是老韓測試韓粉力量的戰場，如果老韓不為所動，轉業行善的說法，才能取信一半，因為台灣的政客，心口不一，根本習以為常。

名嘴李正皓，不信老韓已經無心政壇，開始調查典亮慈善基金會，發現幕後捐款人是中天生技集團，怎麼會這麼巧，2018年替老韓化妝，媒體造神成功者是中天電視，現在老韓新包裝現身，背後也是中天，這難道只是巧遇嗎？

中天生技集團為了這個曝光事件，已經在說明會上澄清：無關政治，純粹慈善，胡亂影射，絕對告人，可是仍難渡悠悠之口，媒體都在猜：此中天和彼中天，到底有何關係？

搞政治肯定要媒體幫襯，這是天下鐵律，老韓尤精此道，2018年，中天電視在老韓身上賭上大局，一台獨戰群台，老韓失敗，結果中天賠上52台，被放逐網路世界，廣告費減少很多，或許老韓已經無恨，但是中天有恨，否則也不會念茲在茲言論自由被打壓，中天邀請老韓來敲門，中天電視會成為復仇者聯盟嗎？

老韓敗選後，中天電視控告了不少媒體人，民報與我也光榮入列，這一告纏訟進入第三年，所以看到中天生技頭銜，內心難免暗暗大驚：我的老天啊，怎麼又挑上了中天？