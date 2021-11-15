毛澤東帶隊到湖南、江西邊界的井岡山騙取土匪王佐、袁文才的信任而落草。朱德隨後也帶兵來井岡山會師，吃掉土匪，形成後來的」朱毛」中央紅軍的革命根據地。示意圖／擷自網路

前言

中共19屆6中全會已於11月11日光棍（流氓）節閉幕。全會通過了《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。與1945年及1981年通過的歷史決議不同的是，這個決議完全是對百年中共的吹捧，更是習近平本人的自我吹噓。為此，我也以微薄之力對百年黨史進行簡要的正本清源工作，試圖還原一些真相，希望大家正確認識這個百年怪胎，為人類除害。我將百年黨史分為10個10年，分10篇在台灣《民報》刊出，週一到週五每天一篇。在此也感謝《民報》的支持。

一、中共從知識分子沉淪為流氓無產者（1921～1930）

早期馬克思主義是中國留日學生從日本經濟學家河上肇那裡帶回來的，源於西歐而比較純真，透過1919年前後五四新文化運動時期的《新青年》與《每週評論》兩本雜誌散佈。1917年10月革命後多年才由設立在莫斯科、由蘇聯完全掌控的共產國際帶到中國來的，已夾雜農奴革命的列寧主義，後來更帶上史達林主義的殘酷性，因為經歷了俄羅斯的血腥革命，加強了對殘酷無產階級專政的論述與黨內鬥爭的經歷。當時中國共產主義者代表人物「南陳北李」，陳獨秀與李大釗都是北京大學教授，帶著理想主義來認識共產主義。

後來得勢的是毛澤東，是農村出身的小知識分子，充滿了痞子味。五四前夕毛澤東在北京，寄居在楊昌濟教授家裡，並在北京大學圖書館擔任助理員。當時擔任圖書館主任的李大釗月薪150大洋，文學院院長陳獨秀300大洋，毛是8塊錢。來往的教授、大學生也沒有把他放在眼裡，形成後來他對「大知識分子」的仇視。

1921年在上海召開的中共一大，不像以後宣傳的那樣具有開天闢地的偉大理想。因為開會日期沒有人記得，毛澤東自己不記得，到1939年才由他宣佈7月1日是黨慶紀念日。一大正式開會日後來根據各方考據是7月23日。陳獨秀與李大釗都沒有出席，陳獨秀在廣東做教育廳長，派記者包惠僧與會，後來中共不承認，說他是記者而不是代表，才有是12名還是13名代表的爭議。然而既然是秘密會議，來記者幹嘛？毛澤東死後才確認是13名代表。13名代表中，周佛海與陳公博後來做了漢奸，李大釗是1927年躲在蘇聯大使館被張作霖拉出來絞死。

1949年後的中共黨史把毛澤東作為創黨主角，其實他只是一大代表，在會議上擔任過記錄。會議選出的中央局由陳獨秀、張國燾、李達3人組成。

中共一大通過的反帝反軍閥黨綱也不見了原文，後來從蘇聯檔案館翻譯成中文。共產國際派荷蘭人馬林來指導一大，因為巡捕的闖入，馬林帶代表立即撤離，才免於被一網打盡。馬林以後說服陳獨秀接受共產國際的金錢資助（這個資助到20年後共產國際解散才結束），並且跨黨加入國民黨。孫中山也被共產國際收買，給予武器換取由蘇聯駐軍蒙古，實際上就是獨立，並允許共產黨跨黨加入國民黨，毛澤東還擔任過國民黨的代理宣傳部長。共產國際與蘇聯先後派了越飛、威辛斯基等統戰孫中山，再後來派來顧問鮑羅廷協助改組國民黨成為列寧式政黨，與加侖將軍支持黃埔軍校與參與北伐，顛覆北京正統中央政府。中共打國民黨旗號推動工農運動，發展自己組織而聲勢大振，自然也引發國民黨人的警覺。1925年孫死後蔣介石1926年開始清黨已經來不及了。

1927年4月北伐軍佔領上海，蔣介石武力清黨時，中共在軍隊已經有相當影響力，所以組織八一南昌暴動，朱德、周恩來等失敗流竄到廣東，周經香港回上海，朱德到湖南。而在湖南搞農民運動（當時被稱為「痞子運動」）的毛澤東帶領農民發動秋收暴動，然後帶隊到湖南、江西邊界的井岡山騙取土匪王佐、袁文才的信任而落草，次年朱德帶兵來井岡山會師，吃掉了土匪，形成後來的」朱毛」中央紅軍的革命根據地。主張資產階級民主革命的創黨總書記陳獨秀在暴動聲中下台。

毛澤東到江西永新，17歲的賀子珍向他匯報工作，隨即就上床而成為壓寨夫人。毛置第二任妻子、楊昌濟的女兒楊開慧與三個兒子於長沙而不顧。3年後楊開慧終於被國民黨逮捕槍斃，兒子被安置到上海。

除了中央根據地，張國燾在大別山建立鄂豫皖根據地，賀龍建立湘鄂西根據地。之所以選擇各省的邊境，就是因為那是三不管地帶，而且是易守難攻的窮困山區。

一直居於「老二」卻掌握實權的周恩來則在上海與黨中央搞白區地下工作，實際形成兩個中央。在白區的知識分子領導工人階級，大部分犧牲或脫黨，缺乏實力。由蘇聯指定純正產業工人的總書記向忠發用共產國際資助的公款包養妓女被國民黨活捉投降；負責高層保衛工作的特工頭子顧順章也在1931年被捕投降，都造成白區黨重大損失。

在紅區的毛澤東因為熟悉中國歷史朝代更替與流寇興亡，緊握槍桿子，以「打土豪、分田地」與「打土豪、分浮財」吸引流氓無產者；甚至以燒殺搶掠極端手法使農村有產者破產淪為無產者而迫使他們參軍謀取生路，因此隊伍不斷擴大，成為後來共產黨的基本骨幹。

中共精於掠奪破壞而不懂建設，以及養成流氓脾性而延續到現在成為流氓國家的原因就在於此。然而中共卻說這是「農村包圍城市」，是毛對馬列主義的創造性發展。西方國家如果把中共視同本國共產黨或蘇聯共產黨，都將犯絕大錯誤。



掌握實權的周恩來（右）在上海與黨中央搞白區地下工作，實際形成兩個中央。左為毛澤東。圖／擷自維基百科，公有領域