中國國民黨總統候選人韓國瑜29日在電視辯論會痛罵《三立》少一立，應改名為「兩立」，因為沒有良心。圖／擷自公視直播影片

2020總統大選唯一的一場辯論會29日在公視登場，中國國民黨總統候選人韓國瑜卻接連對媒體開砲，先砲轟《蘋果日報》是沒有水準的媒體，又批《中央社》意識形態把自己綁起來，接著又痛罵《三立》少一立，應改名為「兩立」，因為沒有良心，另「兩立」則是造謠、抹黑，這還叫新聞媒體嗎？

對此，《蘋果》發表五點聲明嚴重抗議，批韓國瑜創辯論會惡例，以惡劣言詞攻擊媒體提問，為民主政治埋下陰影；《三立電視》隨後也發表聲明，批韓國瑜屢以不實言詞謾罵誣衊《三立》，逃避媒體監督，除嚴正駁斥韓國瑜的行為外，並將逕行法律程序以維權益。

《三立電視》聲明全文如下：

總統候選人韓國瑜先生屢以不實言詞謾罵誣衊三立電視，以行其逃避媒體監督之實一事，本公司嚴正聲明如下：

一、總統選舉辯論會之舉行，在於讓候選人向選民充分說明未來施政願景及政見，詎料總統候選人韓國瑜先生無視辯論會之目的，於媒體提問時，竟以「造謠、抹黑」之言論無端謾罵攻訐本公司，此舉不僅嚴重損害本公司聲譽，更深深踐踏民主選舉價值，在我國民主政治歷程中作了最壞的示範。

二、韓國瑜先生公然宣稱「三立電視改成兩立就接受採訪」，就韓國瑜先生以攻訐媒體聲譽之方式，來遂行其逃避媒體第四權監督之目的一事，本公司嚴正抗議，並對其惡劣言行深表遺憾。

三、本公司針對韓國瑜先生之報導，向秉公平公正原則進行查證及平衡報導，不容韓國瑜先生屢屢以惡劣不實言詞進行謾罵挑釁，基此，本公司除正式以本聲明嚴正駁斥韓國瑜先生之行為外，並將逕行法律程序以維本公司權益。

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