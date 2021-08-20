國際局勢丕變，台灣已不可能「維持中國的非法政權中華民國統治台灣的現狀」，台灣人只剩下兩個選擇，要麼淪為今日的香港，要麼建國加入聯合國。示意圖／擷自網路，民報合成

最近針對阿富汗神學士（塔利班、Taliban）取得政權，台灣的報導與評論很矛盾、離譜，甚至有「今日阿富汗，明日台灣」的比喻。其中原因完全在於，對國家地位與建國迫切性的認識不清不楚。

阿富汗是獨立國家，塔利班與政府軍是一國的內戰，塔利班取得政權建立新政府，與外國無關，中國與其他國家也沒有權利入侵阿富汗，統治阿富汗人民。

所以台灣人民如果廢棄中華民國體制，宣布建立新而自由民主的台灣共和國。那麼在台灣共和國內部，即使出現台灣的塔利班，也不會成氣候，這些少數過激派，必然在自由民主體制下消失。台灣共和國既然是獨立國家，中國與其他國家，在國際安全體制下，也沒有權利威脅入侵台灣。「今日阿富汗不可能被中國入侵，明日台灣共和國也不可能被中國入侵」。

自陷一中陷阱 難獲國際支持

今天台灣人面對的危機與恐懼，完全在於台灣還不是一個國家。｢維持現狀｣（Maintain the Status quo）「漢賊不兩立」，台灣自己的中華民國體制設下一個中國的陷阱，中華民國憲法規定台灣是中國之下的自由地區，外交繼續維持一個中國的漢賊不兩立政策。台灣人根本還沒有站起來要求獨立，所以世界各國很難表明，要不要支持一個尚未發生的事件。台灣人民必須先站起來宣布建國，之後才會出現世界各國表明支持台灣獨立建國的行動。

在｢維持現狀｣下，在一個中國的內部對立下，台灣人必須面對「北京塔利班｣的攻擊威脅。主張「維持現狀｣的蔡英文雖然表示：「台灣自己要更強大、更團結，要有更堅定保護台灣的決心。」但是只有獨立國家才有總統、才有國防。中華民國體制下的台灣政權，已經是一個中國漢賊不兩立的「賊」，是詐騙集團，無法鼓舞台灣人民真正強大、團結、堅定的防衛台灣。必須放棄詐騙，誠實的建國，才是目前台灣人民最基本的原點與出發點。

國際局勢丕變，台灣已不可能「維持中國的非法政權中華民國統治台灣的現狀」，台灣人只剩下兩個選擇，要麼淪為今日的香港，要麼建國加入聯合國。如果台灣人老是看不清世局的變化、袖手期待美國等民主國家友善台灣的政治性言論和行動，而自願繼續被中華民國綁架，缺乏建國的意志，將會造成台灣人民沒有及時「主動的」具體的對應行動，而錯失改變命運的機會，美日印歐也愛莫能助。因此台灣人民必須「主動的」站起來建國，將「台灣問題國際化」，讓各國支援台灣的行動成為「合法正當」，台灣人民建立「台灣共和國」加入聯合國共享國際安全保障體系，是「自己的台灣自己救」唯一的道路。



作者指出，台灣人民建立「台灣共和國」加入聯合國共享國際安全保障體系，是「自己的台灣自己救」唯一的道路。示意圖／擷自網路，民報合成