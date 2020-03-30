台北市長柯文哲今天表示，現在紐約比武漢還危險，台北市居家檢疫已經達到1萬900多人，接近民政系統居家檢疫檢查的容量範圍，呼籲中央每天放回國內的人數要控制一下，要先跟地方協調，不要每天一直放人進來。圖/台北市政府提供

美國疫情大爆發，台灣的確診人數也連日二位數上升，對此，台北市長柯文哲今(30)日出席「延壽國宅I區磋商代拆案」記者會暨拆除典禮，會後接受媒體聯訪時表示，現在紐約比武漢還危險，台北市居家檢疫也已經達到1萬900多人，接近民政系統居家檢疫檢查的容量範圍，呼籲中央每天放回國內的人數要控制一下，要先跟地方協調，不要每天一直放人進來。

柯文哲說，民政局今早跟他報告居家檢疫差不多是1萬900百多人，已經接近民政系統居家檢疫檢查的容量範圍，呼籲中央每天放回國內的人數還是要控制一下，要先跟地方協調，不要每天一直放進來，還是要按照每天可以維持居家檢疫的量多少，大家來協調一下，如果放的人數超過居家檢疫可以忍受的量，這是會崩盤的。

柯文哲說，移民署也不是他管的，所以每天要放多少人回國，中央跟地方還是要協調一下，如果無限制地方會受不了。

媒體問，市長這樣說每天就要調整入境的人數，會影響人民遷徙的自由？柯文哲認為實事求是，現在大陸回來集中檢疫，但歐美回來的沒有，但如果問他，現在統計數字看來，現在紐約比武漢還危險，所以還是要有一個統一的標準，不管是對中國還是美國。

他強調，放回來的人數要控制一下，如果目前回國全部要居家檢疫的話，那就要中央地方協調一下，地方檢疫可以忍受到什麼樣的數目，量太多地方垮掉了也不行。

媒體問，針對歐美回來跟中國回來的，中央有不同的態度？柯文哲表示，目前從大陸回來是集中檢疫，可是歐美回來沒有，他認為還是要回到科學的根據，該怎麼做就怎麼做，標準一樣，中央跟地方要協調一下。

有關268案發病1個月後才確診，中央指揮中心僅公開2個地點，這樣夠嗎？柯文哲說，他是主張公開透明，但是透明到什麼程度就要看中央去決定。至於是否擔心患者曾到台北市其它地方去？柯文哲說，當時就在講要公開到什麼程度。

柯文哲強調，要公開就要全部公開，現在是中央沒有辦法掌握才公開，有辦法掌握就不公開，問題是那一條線很難畫，所以有時候操作上會蠻困難的，現在原則上他還是順時鐘，如果中央要判定什麼是可以自己控制、什麼是不可控制，什麼是公開、什麼是不公開，他沒有意見，就依照中央的作法。