香港人上了當，民主派議員一夕被肅清，台灣人再傻，也不會接受一國兩制。示意圖／擷自人民日報臉書

象徵國共兩黨的極左和極右，有一天會走到一起，因為地球是圓的，這也可以解釋：當全球紛紛高舉反共大旗時，唯獨中國國民黨不敢大聲喊反共。

但是，民主與獨裁永遠是平行線，沒有重逢時間，奉勸還作著中台合併春秋大夢的人，可以清醒過來。

併吞台灣，或者說大一統帝國江山，其實是共產黨自己製造的野心牢籠，然後洗腦中國人，如今變成中國人集體夢魘，這個惡夢牢籠，最終只能囚禁自己。

融合民主與獨裁的一國兩制騙局，已經被「反送中運動」拆穿，香港人上了當，民主派議員一夕被肅清，台灣人再傻，也不會再受騙，這無關民族或經濟，只是簡單的日常生活方式，就以防疫來講，台灣最嚴重的二級管制，出入維持自由，但是中國城市出現幾個案例，動輒封鎖數月，社區進出購物，必需每天檢驗核酸，雲南瑞麗已經封鎖七個月，人車無出，只有中國奴隸可以接受這種日常，試問：有沒有任何台灣人，願意接受這種生活？

老共動不動就說：「台灣獨立要看十四億中國人是否願意」，問題在於：奴隸和自由人無法對話，如同籠中鳥和天空的飛鳥雞同鴨講，十四億人要先成為自由人，才能擁有決定權，道理很簡單：十四億人無法決定自己命運者，如何能夠決定他者命運？

老共眼看和平併吞台灣無望，象徵武力的刀把何時出鞘，成為關鍵，在戰爭預言滿天飛的今天，無奈的台灣人最想對老共說的一句話，應該是：「各管各的生活吧，請你別理我」可以嗎？

和戰在習近平一念之間

喊殺喊打的人還沒有閉嘴，旺報社評登出文章，標題是〈台灣人最希望遠離戰爭〉，其實人類都愛和平，這是投降主義的廢文，標題應該改成：「中國人應該告訴共產黨，我們不想戰爭」，問題是：習近平會聽嗎？黨媒敢登嗎？想開戰的是老共，這是全球共識，宣傳和平藥方又是那些紅色文宣大隊，想必大家心理有數，國際上都知道：只有消滅老共野心，才能制止戰爭，否則中共就像納粹，拿下波蘭，還要法國，這是距今不遠的二戰歷史啟示，換句話說，宣傳戰爭者有責任平息戰爭，戰與否？都在習近平一念之間。

剛到訪台灣的歐洲議會說：抗中保台，就是保衛歐洲，連遙遠的歐洲，都能感受到老共侵略世界的野心，而台灣只是第一個目標。

老共也知道對台灣統戰招術用老，小英總統在接受CNN訪問時，已經明確表態：台灣擁有兩個身份，前者是國際認證的舊中國流亡政府，後者是台灣治理當局，老共要進一步談合併也可以，請老共先挑一個承認，前者或後者，這是互不隸屬的意義，中國只有承認台灣或舊中國政府主權獨立，不阻擋台灣進入國際社會，兩國談合併議題才能成立，這才是務實作法，否則中台兩國走在平行線上，土地即使接近，心理感覺卻更遙遠。

看來國台辦已經沒招，居然用統一發大財口號，向台灣招手，卻忘了現在中國盛行殺富濟貧，十四億韮菜已經躺平，中產階級想出逃中國，卻舉步維艱，國台辦和紅色名嘴真以為台灣人都瞎了嗎，會自己把頭伸過去當韮菜？

老共實施共產黨經濟體制遭到失敗，以為掛上資本羊頭，政左經右可以成功，沒料到西方國家民主藥物不能吃半套，習近平發現獨裁治理不容經濟自由，因為政經本來一體。

如今，習近平只能獨裁專政到底，清洗政敵和有錢人，同樣的，台灣選擇民主，照樣無法回頭，這兩個國家既然已經作了選擇，就是人民的不歸路，台灣的自由寬容，容許島上愛獨裁的人歸化中國，但是，中共獨裁者的不寬容，想要歸化台灣的人，恐怕不會太簡單吧。

最後，讓我們彼此祝福，分手脫勾是快樂的開始，最近總算有中國學者提出中止台灣產業鏈的建議，這是好的開始。

中國人選擇獨裁獨木橋，台灣人要過自由快樂陽光道，別再說：中台合併的鳥事了。



作者指出，小英總統在接受CNN訪問時，已經明確表態：台灣擁有兩個身份，前者是國際認證的舊中國流亡政府，後者是台灣治理當局，是互不隸屬。圖／擷自總統府flickr