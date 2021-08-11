東京奧運成了美中競賽的項目之一，還好美國贏了，否則「東升西降」、「美帝被中國打敗了」等言論必定在網路上瘋狂地流傳。示意圖／擷自奧林匹克臉書

近幾個星期在印度變異株Delta的肆虐下，美國疫情急速加劇，以致恢復正常生活的期盼完全落空，只能持續居家隔離的生活方式。還好二個星期來東京奧運的電視轉播，填補了生活的空虛。之前數個星期的美國職業籃球季後賽，也是相當精彩，目睹了老將被新秀打敗的世代交替過程。以下是東京奧運的幾個感人事件。

運動競賽中展現人性的善良

男子800公尺準決賽的比賽過程中，美國選手朱特（Isaiah Jewett）被緊追其後的非洲波札那選手阿莫斯（Nijel Amos）絆倒，兩人倒成一團。朱特首先起身，但他並未繼續衝刺，反而對阿莫斯伸出援手，扶他起來。阿莫斯向朱特道歉，朱特則回答：「沒有關係！」，眼看奪牌夢碎，但他們並沒有直接放棄比賽，而是攙扶著彼此，慢慢走向終點、完成比賽，展示「運動家精神」。

這個事件告訴我們，獎牌的重要性遠遠比不上「人性的善良」。下面的事件也是相當振奮人心：

在於男子跳高決賽中，義大利的選手Tampberi面對卡達的選手Barshim。兩人都跳越2.37公尺，平分秋色！為了賽出冠亞軍，奧運評審官給他們每人各3次機會以超越過2.37公尺，可惜兩人都無法達到2.37公尺以上的高度。接著裁判再給他倆嘗試最後一次機會拚出勝負，然而由於腿部嚴重受傷，Tampberi宣佈退出。在這時刻Barshim應該可以雀躍且輕鬆的拿下金牌了！然而Barshim這時卻走向評審官問道「如果我退出最後的嘗試，我們兩人是否可以分享金牌？」評審官在商量後回應：「是的，你們兩人可共有金牌」。Barshim隨即宣佈退出最後一次嘗試。看到這一幕，Tampberi激動的跑過來緊緊擁抱住Barshim興奮忘我的狂叫，接著掩面痛哭且在場地上翻滾！這是體育場上大愛無私的友誼精神，再次展現人性的善良。

可惜的是，並不是每件事都展現人性的善良，也有人性醜惡的一面，請看下面的事件：

14歲金牌選手面無笑容

中國選手全紅嬋以刷新世界紀錄的成績，奪下女子跳水10米跳台項目金牌，她只有14歲，是中國奧運代表團裡最年輕的選手。全紅嬋奪金之後，立刻被中共黨媒熱烈追捧，黨媒央視說全紅嬋是「7年跳水，脫穎而出」，黨媒說全紅嬋家境並不好，父母都是農民，母親身體也不好，所以想要靠著跳水來改變自己的命運，所以全紅嬋總是默默地多加練習，想要跳出名堂，最後被國家隊選上，參加奧運拿下金牌。但事實上，黨媒還有很多內幕沒說。

全紅嬋在奧運的賽後採訪說：「我叫全紅嬋，我今年14歲，來自廣東。放假只能回家，回家又沒去別的地方玩，就只能在家裡。唉，沒錢。我連遊樂園沒去過呢，動物園我也沒去過呢。很想去玩遊戲啊，玩一些抓娃娃之類的，去遊樂園玩一玩」。談到媽媽時她說：「我媽媽生病了，可是我不知道那個字怎麼讀，不知道她得的什麼病，然後就很想賺錢，回去給她治病，得賺很多錢，然後治好她」。全紅嬋這段話，講到哽咽。

全紅嬋的話給人的印象是：「好可憐！遊樂園都沒有去過！媽媽生病沒有錢醫治！」小小年紀却背負著重擔，怪不得澳洲媒體《news.com.au》指出，「當全紅嬋完美入水得到滿分，全埸都瘋狂叫好時，這個少女運動員卻是撲克臉，臉上一絲笑容都沒有」。全紅嬋家的貧困反映中國農村的真面目，暴露了中共「全面脱貧」的謊言。更令人氣憤的是，中共不肯花錢改善人民生活，却在全球大灑幣毫不手軟，如一代一路就揮灑超過一兆美元；為了控制聯合國等國際組織，對非洲國家大搞金元外交；為了霸凌鄰國並與美國爭霸，花大錢搞軍備等等。為了滿足共產黨頭頭們的虛榮心，把中國人民當奴隸，真是可惡！

再者，全紅嬋除了每天勤練跳水外，還受到什麼樣的教育？教練說全紅嬋的成功來自於勤練，每天跳水400多次。我們以每次2分鐘計算，每天就需要超過13個多小時以上的訓練，那還有多少時間能上課學習呢？體育的生涯是短暫的，未來漫長的人生要如何謀生？

最近媒體揭露，中國前體操國手張尚武，2001年為中國在世大運搶下2面金牌，而後卻因腳腱斷裂結束體育生涯，從此生活潦倒、流落街頭、在車廂內乞討淒涼畫面在出現在微博上，引起熱烈爭議。中共機械式的培養體育選手只有一個目的，爭取獎牌炫耀國際，選手們的福祉，却不是中共所關心的。

獎牌數目成為另類的美中競賽

美國隊與中國隊的金牌數目也引起各方的注目。在奧運的過程中，美國隊得到的「總獎牌數」一直超過中國，但是在「金牌數」上，中國出乎意料地一直保持領先。直到最後一天早上，美國隊的金牌數還以36比38落後於中國隊。接著，美國女子排球隊、女子籃球隊及女子自行車相繼奪金，中國最後一個奪金希望的女子拳擊落敗，美國金牌得數正式超車，最終以39比38超過中國。在總得牌數，美國也以113比88超過中國。美國媒體以玩笑的態度報導：「女子選手救了美國」。

東京奧運成了美中競賽的項目之一，美國與中國在貿易戰、外交戰、經濟戰、科技戰、金融戰已經打得如火如荼，自然而然全世界的眼光都注目兩國在東京奧運的競賽。還好，美國贏了，否則「東升西降」、「中國崛起、美國沒落」、「美帝被中國打敗了」等言論必定在網路上瘋狂地流傳。

半個主場優勢 台灣隊成績亮麗

日本是對台灣最友善的國家，也是台灣人最喜歡去的旅遊地點，在日本有如「在自己家」的感覺。再者，日本很近，免於舟車勞頓之苦。尤其是在開幕式時，日本就是自動替台灣正名，日本媒體與日本人民也都為台灣加油。因此，我們可以說：「參加東京奧運比賽，台灣享有半個主場優勢」。

這次奧運台灣隊成績亮麗，得到2金4銀6銅共12獎牌，遠遠超過歷屆奧運會。表示台灣人很優秀，也顯示台灣的整體國力正在向上提升。希望下次奧運台灣能夠創下更好的成績，更希望台灣人勇敢站出來爭取正名，以「台灣隊」的名稱代表台灣。



希望台灣人勇敢站出來爭取正名，以「台灣隊」的名稱代表台灣。2021.7.23東京奧運開幕式，台灣代表團進場。圖／擷自蔡英文臉書影片