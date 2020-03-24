行政院長蘇貞昌今（24）日表示，外界關注4個人事案，其中有一家做了很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，3天還撞了2次，「我把他拉下來也是剛好而已」。圖／行政院（資料照）

近期國營事業人事異動引發民進黨派系鬥爭討論，包括桃園航勤公司前董事長郭榮宗、華儲公司前董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟、台水前董事長魏明谷等，對此，行政院長蘇貞昌今（24）日回應，外界比較關注的大概有4個，3個在桃園，其中2個是到期不續任，另外有一家，做了很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，3天還撞了2次，「我把他拉下來也是剛好而已。」

蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告總質詢，他在會前受訪時表示，最近有些國營事業、公股相關機構董事長先後到期，必須處理，他可以藉此來大賣人情、拉幫結派，但這不是他的風格，也不是國人的期待。

蘇貞昌指出，他根據兩個原則，第一，不排斥政治人物，政治人物久經歷練，參與政府運作或監督，都是很好的人才，尤其在管理方面，他一直都有借重，最近也新增了一批，政治人物擔任國營事業董事長到期，還是繼續連任。

他說，比較受外界提出來講的有4個，3個在桃園，其中2個是到期華航的子公司，華航董事長跟他說，因疫情衝擊，華航現在非常困難，如果屆期不用再派，也可以減少一筆負擔，華航高級主管都已經減薪，省一個錢是一個錢，所以他同意了。

蘇貞昌提及，另外有一家，做了以後很不好，不但公司內亂，「汽車還會撞到飛機，3天還撞了2次，我把他拉下來，也是剛好而已」。

「至於魏明谷，我一直是愛護他的」，蘇貞昌說，去年請魏明谷擔任台水董事長，魏也很努力做，但一年來凡是講酬庸，第一個就是點到魏，魏明谷才50出頭，也當過縣長，未來的路還很長，他告訴魏，「這樣對他是傷，對團隊也是傷」，所以對魏另作安排，但魏考慮後告訴他，因爸爸年紀已經很大了，最近身體有些狀況，就想屆滿一周年的時候也是一個圓滿，可以專心、全時間的陪陪高齡、健康有點狀況的父親，他覺得盡孝要及時，所以他同意，魏也很感謝，就是這樣。

蘇貞昌認為，社會或媒體有時希望能多一點原則、讓他好做事，他一直都用這樣的風格，到今天還是如此堅持，但有些地方也許做得不夠周到，也許對他有求全責備，他自己也要好好檢討，希望能夠做得更好，更符合人民的期待。

他強調，公股無論是行庫、國營事業，就是做好讓大家都覺得好，業績做出來就是最好的交代，如果做不好，作為行政院長的他，隨時都要處理，且毫不客氣。