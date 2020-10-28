10月27日是國際宗教自由日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）如同往年一樣在國務院發表今年的「國際宗教自由日」聲明，強調美國不斷致力於保護全人類的宗教自由。

今年2月，國際宗教自由聯盟正式成立，由美國國務院負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）領導，蓬佩奧在2月5日的聲明中說：「這個聯盟將強有力的國家團結在一起，運用它們的資源制止惡劣行為者，並為受迫害、無力自衛和易受傷害的人爭取權利」。

國務卿蓬佩奧於國務院發表的2020年「國際宗教自由日」 聲明如下：

22年前的今天，美國頒布了1998年《國際宗教自由法》，重申了我們致力於促進和捍衛全世界所有人的宗教自由的基本權利。源自於美國開國元勳的遠見，美國政府明白，無論一個人的宗教信仰如何，都應該跟隨自己的良知，自由的安排生活。宗教自由和有關人性尊嚴的主題一直是美國外交政策的核心優先事項，世界已經注意到了這一點。

然而今天，世界上三個最嚴重的宗教自由侵犯者—中國、伊朗和朝鮮仍在加緊脅迫，讓他們的人民噤聲。更惡劣的是，中國試圖根除所有不符合中國共產黨思想的信仰。

相反，自2020年2月國際宗教自由聯盟（IRFBA）成立以來，已有31個國家承諾加入這個志同道合的組織，並致力於應對全世界的挑戰。自新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行病爆發以來，一些國家釋放了因信仰而被錯誤關押的人，讓他們與家人團聚，我們敦促其他國家也這樣做。

一場全球性的宗教自由運動已經成為現實，這是一場包含多個地區、多種文化和多元政治的運動，這證明了一個普世而明確的事實：全世界每個地方的每個人都有權相信或者不相信、改變自己的信仰、說出自己的信仰、集會和傳教。值此國際宗教自由日，美國為促進和保護宗教自由感到自豪。