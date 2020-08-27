無論考招制度怎麼改，人會無所不用其極擠進熱門科系，搶奪稀缺的教育資源，這非常合理。但政府和大學端的職責，在於公正公平的把關，確認眼前的考生，是否真有踏實完成自己的學習歷程檔案，抑或只是花錢請補習班代工？示意圖／Pixabay

111大學考招新制，大學申請入學要參採「學習歷程資料」，其中「多元表現」包含參與競賽、檢定證照和營隊活動等。不熟悉的制度讓考生和家長十分焦慮，許多大學和補習班相繼在暑假推出高價營隊，不少營隊招生秒殺，甚至要口試才錄取，坊間還出現指導學生準備及填寫學習歷程檔案的營隊，四天要價近萬元。

但也引發爭議，偏鄉地區課外學習資源不比城市，這些營隊多半開在市區，「多元表現」是否會出現城鄉差距？考招新制是否不利於階級流動？

金山高中校長賴來展表示，「偏鄉有偏鄉的做法」，偏鄉物質資源雖不比城市，但可靠在地文化、生態資源，展現特色，例如金山傳統的磺火捕魚法，孩子可在暑期研究踏查，「比都會孩子更獨特」。教育部高教司長朱俊彰說，學習歷程以「不花錢」的校內課程或活動學習為主，場域、次數不重要，而是孩子過程中學到什麼，這是補習班或社經地位幫不了的。

筆者身為國中教師，有兩點看法。第一、《大器可以晚成》由美國知名雜誌《富比士》發行人所著。這本書寫到這個時代不只認同青年才俊，而是過度稱頌年輕時外顯的成就，仿佛沒有應屆考上頂尖大學，或一出社會就覓得好工作，就是人生輸家。但據腦科學研究，大腦執行功能發育完全的平均年齡是二十五歲左右，有些人甚至要到將近三十，才能自己理性思考，擘畫未來。

大器晚成 何苦揠苗助長

社會對「英雄出少年」的期待，環境變化的快速，讓憂鬱症成為全球最多青少年罹患的疾病，而根據研究，美國的大學新生認為自己情緒健康的比例，是五十年來的新低。

當社會在鼓勵學生拼命擠進名校窄門，希冀能讓未來的人生更順遂時，可有想過，或許會提早葬送下一代的健康和人生？

第二、無論考招制度怎麼改，人會無所不用其極擠進熱門科系，搶奪稀缺的教育資源，這非常合理。但政府和大學端的職責，在於公正公平的把關，確認眼前的考生，是否真有踏實完成自己的學習歷程檔案，抑或只是花錢請補習班代工？教育的確可以促進階級流動，但要確保這樣的考招制度，對先天背景較弱勢的孩子，不會造成不利，依舊可以在相對公平的位置上與其他人競爭。

筆者身為第一線教育工作者，樂見108新課綱帶來的種種翻轉，期許我們的下一代能有更自由和多元的教育，而這仰賴大人們的謹慎了。