國防部對外表示的是「首戰即決戰」，代表只要兩岸發生戰爭，我國會奮戰到底，馬英九卻將它改成「首戰即終戰」，有棄械投降之意。美軍於南海演習圖／擷自公視網路新聞

前總統馬英九於本月22日在馬英九文教基金會所舉辦的「國家不安全研討會」中宣稱：「中共武力犯台首戰即終戰」等言論，引起全國譁然，各界加入圍剿，連中國國民黨員的林憲同律師都認為他在恐嚇人民安寧，於27日正式赴台北地院自訴馬英九刑法恐嚇罪、社會秩序維護法中妨害社會安寧秩序罪。

在各界圍剿聲中，馬英九於27日表示，「首戰即終戰」是國防部智庫提出的報告，並非他的主張，並再度提醒蔡英文，若堅持承受第一波攻擊，會對台灣帶來很大的戰禍，可能造成生靈塗炭、萬民受害，身為總統千萬不能夠拿老百姓的生命財產開玩笑。

「首戰即決戰」展現奮戰決心

事實上是馬英九扭曲事實，國防部對外表示的是「首戰即決戰」，代表只要兩岸發生戰爭，我國會奮戰到底，馬英九卻將它改成「首戰即終戰」，有棄械投降之意。「首戰即決戰」與「首戰即終戰」根本就兩碼事，馬英九竟然張冠李戴，他到底是甚麼地方出問題？

社會上有一則趣談，一位高官卸任後，有一天他的司機在行車途中突然停車，那位卸任的高官詢問何故，司機回答「紅燈」，享受多年沒有紅燈的生活，竟然忘了台北市街道有紅燈，權力會使人的生活脫離現實。享受至高權力的馬英九，當然更沒辦法過著沒有權力的生活，所以趕快尋找權力。

上一次馬英九掌權的步驟是先掌控中國國民黨，再問鼎九五。這次他要回鍋，當然會踩著以前的腳步，只是以前沒有強手競爭，目前要掌控中國國民黨及問鼎九五者太多，所以必須有驚人的論述才能達標。第一步當然要打蔡英文的政策，宣傳她執政會帶來台灣的災害。

除了以中國武力恫嚇台灣人之外，又積極推銷「九二共識，一中各表」。事實上中國提出的「九二共識」是「一中原則」，不是「一中各表」，雙方並沒有共識，但中國為了不打擊馬英九的選情，不提「九二共識」的內容，只是北京政權消滅中華民國的政策相當堅定。後來中國直接表示，所謂「九二共識」就是「一國兩制」，只是「一國兩制」是台灣不能接受的，也就是雙方並沒有共識。

蔡政府也加入圍剿馬英九，不應該卑躬屈膝的乞討敵人的善意，馬英九立即回應，他執政時期兩岸「平起平坐」，哪來卑躬屈膝？反而蔡英文上台後，拋棄「九二共識」，兩岸關係緊張，將台灣帶進戰爭邊緣。馬英九表示他執政時期兩岸「平起平坐」讓人嚇一跳，事實上歷任總統，只有馬英九扮演兒皇帝的角色。



馬英九回應，他執政時期兩岸「平起平坐」，但2011年陳雲林來台時，卻屢傳民眾持國旗抗議被警方強行沒收。圖／擷自民視網路新聞影片

討好陳雲林 羞辱青天白日滿地紅旗子

中國惡客來台灣時，任何場所只要有青天白日滿地紅的旗子就不進入，接待惡客的奴才就忙著拆旗子，這種惡行已成慣例，它只是那些奴才在討好主人，政府是明令禁止，依官方說詞，要維持中華民國的尊嚴，不可以對青天白日滿地紅的旗子不敬，只有馬英九公然踐踏這一面旗子。

陳雲林第一次來台時，很多台灣人刻意持青天白日滿地紅的旗子到圓山飯店迎接他，馬政權的警察不只搶旗子，折斷旗桿，還毆打持旗的民眾，那些警察照理說應該受到懲罰，事實卻是相反，多人因此升官，代表羞辱青天白日滿地紅旗子是受到馬英九讚賞，為了討好中國的官員，羞辱青天白日滿地紅的旗子就是兒皇帝的行為。

奴才受到主人毆打是很平常的事，有一日奴才觸怒主人，趕緊自己掌嘴，因而沒有受到主人的毆打，奴才沾沾自喜，認定自己還是跟主人平起平坐，怪談！