針對中國指控台灣以「negro」字眼攻擊世衛幹事長譚德塞，並宣稱台灣衛生專家可參加「世界衛生組織」（WHO）技術會議等，外交部今（15）日譴責中國對台灣栽贓抹黑、誤導國際視聽，行徑惡劣，並痛批中國政治操作無法轉移焦點、無法美化其抗疫不力的事實，更無法推卸因隱匿疫情、造成全球大流行，各國喪失無數寶貴生命的嚴重責任。

中國駐法國大使館4月12日在官方推特指控，「台灣當局在超過80位法國國會議員聯署支持的聲明中，使用詞彙「nègre」（同英文「negro」）攻擊譚德塞；此外，多明尼加「自由日報」（Diario Libre）4月12日刊登題為「台灣衛生專家可參加世界衛生組織技術會議」報導指出，根據中國駐多明尼加大使館所提供的文件，中國已與WHO達成協議，台灣衛生專家可參加WHO的技術會議，並獲得WHO提供武漢肺炎防疫進展的相關資訊，中方也宣稱，WHO專家也可前往台灣地區提供協助，相關安排可確保台灣得以及時處理公衛危機等。

外交部今天表示，在全球共同合作對抗武漢肺炎疫情蔓延之際，中國的駐外使領館卻刻意對台灣進行栽贓抹黑，甚至捏造台灣衛生專家可參加WHO技術會議等不實資訊，企圖誤導國際視聽，對中國的惡劣行徑深表遺憾，並予以譴責。

外交部指出，台灣防疫成果受到國際讚揚，近日計有87位法國國會議員、40多名醫生和學者近日共同聯署，肯定台灣防疫成功，並支持台灣參加WHO，聯署函全文3月31日刊登在法國重要媒體「觀察家」（L’Obs）週刊網站的民意論壇中，隻字未提對譚德塞個人的評論，遑論以歧視性字眼進行人身攻擊。

外交部批評中國駐法國大使館推文不實，內容無中生有、有損國格，此外，根據法務部調查局調查報告，在網路社群大量發文攻擊譚德塞的正是中國網軍，相關攻擊作為屬於中國境外炒作假訊息的手法。同時，對於中國廣州地區發生多起非洲裔人士遭到歧視事件，外交部深表遺憾。