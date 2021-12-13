美國總統拜登的首席醫療顧問安東尼·佛奇（Anthony Fauci）（右）醫生表示：疫苗加強針增強對Omicron變異病毒的保護。示意圖／擷自網路，民報合成

美國頂級傳染病專家週日敦促符合條件的美國人接種新冠疫苗加強針，以對新的變異株Omicron變異病毒提供最好的保護。

美國總統拜登的首席醫療顧問安東尼·佛奇（Anthony Fauci）醫生本週在美國廣播公司的「本週」節目中表示，變異株Omicron可以逃逸美國目前三種疫苗的保護。近2.02億美國人被認為已經完全接種了新冠病毒疫苗，但其中只有5380萬人注射了加強針。

佛奇說，「如果你想得到最佳的保護，絕對要注射加強針。」

佛奇說，「有點令人鼓舞的消息是，初步數據顯示，當你獲得加強針時……它會將保護水平提到足夠高，從而可以很好地對抗變異株Omicron。」

健康專家說，早期的傳聞證據表明，感染變異株Omicron變種病毒的人會有輕微的症狀，但其長期影響尚不清楚。

變異株Omicron具有高度傳染性，但Delta變種病毒仍在推動美國新病例數量急劇增加。美國現在每天新增118,000 例病例，在過去兩週增加了42%，但到目前為止只有140例報告的變異株Omicron病例。

根據疾病控制和預防中心（CDC）的數據，美國因新冠病毒造成的死亡人數現在接近794,000，比任何其他國家都多。

佛奇說，6000 萬符合條件的美國人尚未接種疫苗，大約1 億人有資格接種疫苗加強針。