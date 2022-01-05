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每日國際焦點

日本防衛省計畫發展電磁軌砲，以對抗中國與北韓發展超音速飛彈

奧地利與德國領頭反對歐盟將核能與燃氣算做綠能，捷克爭取支持歐盟能將核能與燃氣算做綠能

豐田汽車2021年在美國售出233.2萬輛車，超越通用汽車的221.8萬輛，1931年來通用汽車首度痛失美國銷售第一車廠寶座。通用2021年美國銷量下跌13%，豐田則成長10.4%

沙國聯軍表示阿聯籍貨船在國際公海遭葉門胡塞叛軍劫持，是海盜綁票行為，要求釋放

日本

防衛省計畫發展電磁軌砲，以對抗中國與北韓發展超音速飛彈

南韓

法院宣判私人學校應暫時排除於政府強制疫苗護照政策之外

中國

19維吾爾人於土耳其由土國檢察官提訴控告中國官員種族屠殺、虐待、強暴、反人類罪

印度

法院駁回未來通路請求仲裁，表示政府已宣布2019年亞馬遜入股非法，因此後續發生爭議均無仲裁必要

印尼

國家電力公司確保額外750萬噸煤，並將持續增加煤儲量至20天

菲律賓

股票交易所4日因技術問題一度暫停交易

馬來西亞

南韓SK集團將投資7億美元於馬國發展電動車、數位化、環境產業

新加坡

騰訊出售所持有蝦皮母公司Sea股權，持股比自18.7%降至21.3%，投票權降至10%以下，撤資31億美元

越南

2022~2023年度提出347兆越南盾（152.5億美元）預算振興受疫情影響經濟

泰國

重新開放馬雅灣

哈薩克

液化石油氣價格上漲，2日起數千扎瑙津民眾上街抗爭，抗爭擴散到曼吉斯套州省會阿克套

柬埔寨

香港上市的賭場公司金界控股裁員，數千員工於賭場飯店前罷工抗爭，警方逮捕工會領袖，美國表達嚴重關切

歐盟

奧地利與德國領頭反對歐盟將核能與燃氣算做綠能

英國

2021年12月製造採購經理人指數維持57.9高點

法國

反對黨阻止強制疫苗護照立法

德國

廢核已將近完成，對歐盟接納核能一致反對，但對燃氣發電國內出現歧見，綠黨堅決反燃氣，執政聯盟其他2黨則站支持角度

俄羅斯

北約安排與俄國特別會議討論烏克蘭危機

西班牙

儘管Omicron流行，學生仍將回到學校上課

義大利

國會24日將選舉新任總統

捷克

爭取支持歐盟能將核能與燃氣算做綠能

瑞典

國王與王后確診隔離

美國

豐田汽車2021年在美國售出233.2萬輛車，超越通用汽車的221.8萬輛，1931年來通用汽車首度痛失美國銷售第一車廠寶座。通用2021年美國銷量下跌13%，豐田則成長10.4%

疾管局建議輝瑞疫苗追加第三劑間隔5個月

紐約檢察官對前市長古莫性侵案不起訴處分

墨西哥

與中國康希諾疫苗採購合約於2021年11月到期結束

巴西

波索納洛腸阻塞原因為2018年遭刺傷後遺症，暫無需手術

阿根廷

2021年外貿貢獻央行150億美元外匯，2021年至11月貿易順差142.22億美元

智利

2021年9~11月失業率降至7.5%

海地

美國逮捕一涉嫌海地總統謀殺案哥倫比亞人

以色列

與美國談免簽，交換條件為美國籍巴勒斯坦人將可通關以色列機場經過以色列領土。目前以色列禁止巴勒斯坦人通關，巴人只能經約旦或埃及的陸上邊界抵約旦河西岸與加薩走廊

總理Naftali Bennett 表示追加第四劑疫苗使疫苗增至5倍

Google以5億美元買下以色列資安新創公司Siemplify

土耳其

里拉再跌4%

埃及

蒂森克虜伯於亞歷山卓港打造的第四艘Meko A200巡防艦將完成

最高宗教法官宣布使用避孕藥受許可且不會對家庭與婦女造成傷害，可用於控制生育

交通部長宣布興建首10站BRT

卡達

將與土耳其營運阿富汗機場的技術部門

葉門

沙國聯軍表示阿聯籍貨船在國際公海遭葉門胡塞叛軍劫持，是海盜綁票行為，要求釋放

伊朗

南韓資深外交官將於維也納與伊朗談判南韓凍結伊朗資金問題

敘利亞

美國聯軍攻擊綠村附近敘利亞火箭發射基地

南非

國會大廈火災已控制，下議院大會堂幾乎全毀

莫三比克

總統夫婦確診

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