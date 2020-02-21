南韓爆發武漢肺炎（COVID-19）社區感染，今(21)日確診52起新增病例，確診人數在短短一天內暴增三倍，連南韓陸海空三軍也都傳出疫情，南韓國防部今天宣布，自22日零時起，南韓三軍將「全面展開休假管制」，各種例行的排休、特休、外散宿，將無限期暫停。而因為大邱「新天地教會」爆出的「超級傳染者」，南韓政府今天也同步指定大邱市和慶尚北道清道郡為傳染病「特別管理地區」。

目前全南韓已知1人死亡、確診累積156例，超過一半都與第31號病例以及其所屬的大邱「新天地教會」有關。這名疑似「超級傳染者」的61歲的大邱女性宣稱，過去3個月內沒有出國、沒有疫區接觸史，但1月底於首爾看病後，2月7日開始咳嗽、10日開始高燒、14日出現肺炎，直到2月17日檢驗確診前，這名感染者都還四處活動。

根據疫調，這名疑似「超級傳染者」曾四度前往「新天地教會」的大邱教會禮拜，引發大規模感染，大邱似乎已成為社區感染區域，南韓今天公布的52人新增病例中，在京畿道金浦市有一對確診感染夫婦，日前曾前往大邱吃喜酒，至今還無法確定傳染源究竟是誰？

令人擔心的是，南韓的陸海空三軍也在今天同步證實有3名士官兵感染武漢病毒，第一名被確診的海軍士兵，服役於濟州島的海軍基地，根據通報，該士兵在2月13~18日間返回大邱休假，在18日下午「搭乘飛機」返回濟州島基地報到，21日清晨確診陽性；南韓陸軍的特戰司令部同日發現，佈署於忠清北道的曽坪郡的「黑豹部隊」特戰13旅，一名上尉軍官曾在2月16日前往大邱與女友碰面，其女友是新天地教會的信徒，疑似因為31號患者的關係已遭感染。

為了控制疫情，南韓國防部今天上午宣布，自22日零時期，南韓三軍將全面展開休假管制，各種例行的排休、特休、外散宿，將無限期暫停。大批屆退役男也將統一直接休退，不需回營領退伍令。

由於大邱市和慶尚北道清道郡大邱疫情情勢嚴峻，根據韓聯社報導，南韓政府今天指定大邱市和慶尚北道清道郡為傳染病「特別管理地區」，政府將採取強力而快速的措施防止病毒傳播。