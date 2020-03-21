由於中國隠匿疫情，造成全世界錯失防疫良機，武漢肺炎造成的年齡別死亡率差異非常大，老人人要躲起來，就是要保持並拉大所謂的社會距離，少接觸保平安。圖／擷自中國國防部網站

武漢肺炎病毒專殺老人！這樣聳動但又非常真實的標題，才能喚起台灣民眾注意；在這非常時期，老年人要自我照顧、自我保護也自我節制；非必要的社交活動甚至家庭和家族聚會能少則少；家有長輩的家庭也要特別留意並且確實執行。

完全贊同美國川普總統，武漢肺炎病毒也可稱為中國病毒，有幾項特點：

武漢肺炎病毒只打傷年輕人，有人輕傷有人重傷；但武漢肺炎病毒會殺老人！

由於中國隠匿疫情，造成全世界錯失防疫良機；現在世界各國的初步資料顯示：武漢肺炎造成的年齡別死亡率差異非常大。簡單來說：就是病毒殺老人，不殺年輕人；並非年輕人就不會死，也不是鼓勵年輕人因此就可以有恃無恐。

老人人要躲起來！就是要保持並拉大所謂的社會距離（social distance)；少接觸保平安，武漢肺炎疫情持續擴散，在非常時期，家族中的晚輩，儘可能減少探望阿公阿媽，年輕人不要探望長輩。清明節即將到來，今年遙祭即可，心意最重要，內心感恩祖先的恩澤庇佑。

清明節是很好的機會教育，趁機教育年輕世代慎終追遠、飲水思源的善良風俗，但今年可以暫停。台灣民眾在清明節時，常常是阿公阿媽帶爸爸媽媽和小孩子們一起祭拜祖先，今年是危險的！

國內武漢肺炎的第一和第二死亡案例皆是被年輕人傳染的，年輕人在不知不覺中傳染武漢肺炎病毒給老年人，他們會因你而病而亡。

另一方面，武漢肺炎病程緩慢，會拖垮醫療體系，最好的防疫方法是根本就不要染病，特別是老年人；老年人死亡率高，醫療團隊忙進忙出，使盡全力仍然無功而返，最挫折、最沒有經濟效益、最累死病人和家屬、最燒錢、最可能造成院內感染。

「老年人要躲起來！」減少各種非必要的社交活動，家族聚會亦能少則少，在家看電視、聽音樂和滑手機就能保平安；到處趴趴走、聊天串門子就危險。

今年清明不要家庭聚會祭祖，用社群軟體問候聊天聯絡感情即可，非常時期希望大家都能夠體諒。