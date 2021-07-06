來自多家媒體的報導顯示，中國資產千億的安世半導體（中國）有限公司（Nexperia）正在就收購英國最大晶片製造商紐波特晶圓製造公司「Newport Wafer Fab （NWF）」進行密集談判，而很快就可能正式宣布此次收購。但英國政府基於產業安全可能出面、或在美國施壓下出面阻止這項收購案。

紐波特晶圓製造公司是英國最大、也是英國為數不多的半導體晶片製造商之一。安世半導體發言人向美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）證實，「我們正在與紐波特晶圓製造公司和威爾士政府就該公司的未來進行建設性的對話」。

雖然談判仍在進行當中，消息人士透露收購價格約為6300萬英鎊（約合8700萬美元）。此次收購談判是在全球汽車晶片嚴重短缺、汽車晶片行業面臨嚴重產能問題的時候展開的。據了解，紐波特晶圓制造公司專門生產用於汽車行業電源部件的硅晶片，該公司還在開發速度更快、能效更高的「化合物半導體」。

這次收購談判也發生在美中、英中關係惡化，美國在半導體行業要對中國進行全面封殺之時，因此格外引人注目。從多家媒體的報道來看，即使有關收購的商業談判順利完成，英國政府仍有可能或者自己出面、或在美國施壓下出面阻止這項收購案。

英國政府中國研究小組負責人、外交事務特別委員會主席湯姆∙圖根哈特（Tom Tugendhat）上個月曾致信英國商務大臣克瓦西∙夸滕（Kwasi Kwarteng），對中資公司可能收購英國的半導體廠商提出警告：「英國領先的200mm半導體矽片技術開發和加工機構被中國實體接管，意味着重大的經濟和國家安全問題」。他呼籲英國政府根據今年4月生效的「國家安全與投資法案」對這起收購案進行審查。

一位英國政府發言人說，「我們了解安世半導體將收購紐波特晶圓制造公司。我們認為目前不宜干預，但我們會繼續密切監控有關情況，並會毫不猶豫地運用『企業法』賦予我們的權利，以防情況有所變化」。