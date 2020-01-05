2020新國會如果變成「兩大黨加一小黨」：民進黨、國民黨與民眾黨。民眾黨能扮演監督制衡的角色嗎?我們是很懷疑的，而已經存在的兩大黨都讓我們失望。陳永興說：拜託大家用我們所有的力氣，政黨票集中支持投給⑥號時代力量，一定要保住時代力量在國會。因為過去四年時代力量已經證明發揮最大監督制衡的功能。

本次選舉小黨與新興政黨林立，選票若分散不能過5%的門檻，不能分配不分區的立委，那這些票就等於白投了。陳永興呼籲，要集中選票、先把已在立法院證明發揮在野黨強大監督能力的時代力量先把它保下來。他盼大家用我們所有能夠發揮的影響力，在最後一個禮拜告訴我們的親朋好友將政黨票一定要集中投給⑥號時代力量，」一定要衝過10%的門檻，將黃國昌留在國會；高雄鳳山則投給⑤時代力量區域候選人陳惠敏。

「百萬人民挺⑥時代力量」全國巡迴第四天， 立法委員黃國昌與不分區候選人詹智鈞醫師從屏東出發。時代力量結盟系出恆春的張怡在屏南參選，不僅插旗屏東更深入全台最南的恆春半島，且向「屏東貪腐勢力」宣戰更獲得不少中間選民支持，今徒步掃街也獲得屏東鄉親熱情相迎！隨後前進高雄在時力高市議員林于凱陪同下走訪林園後一路挺進高雄與 時力鳳山立委候選人陳惠敏在鳳山掃街。晚上則在捷運巨蛋站進行街頭宣講，包括不分區立委候選人陳椒華、關心羚、吳佩芸、趙芸菁、 詹智鈞，以及高雄市議員 林于凱、黃捷 、彰化縣議員 吳韋達、 陳永興醫師，都齊聚一起傳達理念，尤值一提的是，滿滿排隊人潮搶著與黃國昌合影，顯現高人氣。

※陳永興醫師街頭宣講內容摘要：

這一次立法委員的選舉，請在場的所有朋友，回去一定要告訴更多的人，一定要把「時代力量」保住，一定要讓他們繼續留在立法院裡頭。

過去四年來，「時代力量」已經證實了，他們發揮了最大的監督、制衡的角色。可是這一次選舉為什麼會這麼辛苦？因為很多新的在野黨，會把很多的票分散掉了。可是大家要注意，如果你投給其他的小黨，他不能過五%的門檻的話，這些選票就不能分配不分區的立委，那這些票就等於白投了。所以要呼籲，要集中選票、先把⑥號時代力量這個已經在立法院發揮作用的政黨先把它保下來。

第二點、不分區的名單很多人都介紹過了，您認真去比較所有政黨提出的不分區名單，⑥號時代力量的不分區名單是真正最負責任，兼顧所有不同的專業、照顧弱勢、追求公平正義的一份名單。

我做過立法委員，在全台灣最難選的花蓮縣選出來的。我自己知道，在立法院裡頭要堅持原則、不被財團收買、而且為了社會公益，真的是很不簡單的事情。但時代力量已經證明了他們可以讓我們信賴。時代力量是一個年輕人的政黨。台灣社會需要這一些優秀的、有理想、有原則的年輕人，替我們去從事國會的改革，台灣的將來才會有希望。

我從大學生時代他就參與台灣的民主運動，到現在已經超過50年了，做過「民進黨」的代理主席，他做過立法委員。我覺得現在時代力量這一批優秀的年輕人，我們應該支持他們、給他們鼓勵，讓他們完成我們的理想，送他們進立法院，台灣的國會改革才有希望，台灣的政治才能還有一點青年的、唯一的希望。

所以今天晚上在這個地方他要拜託鄉親，除了在鳳山「時代力量」有區域的候選人陳惠敏，給她一個機會。然後全國不分區他特別要説，「黃國昌」委員排在第四名，需要10%以上的選票，假如「時代力量」的政黨票沒有超過10%，「黃國昌」委員是會落選的。

我很難想像，一個台灣表現最好的立法委員，竟然不能被台灣人民肯定、鼓勵，繼續把他留在立法院，那這樣的話，台灣社會還會有希望嗎？所以這一次的政黨票，「時代力量」一定要衝過10%的門檻。當然很多人期望我們把所有不分區的立委候選人送進去，那可能就需要有20%的選票，大家當然都知道，這個任務很艱巨，但是不管怎麼樣，希望大家用我們所有能夠發揮的影響力，剩最後一個禮拜告訴我們的親友、同學、告訴很多年輕的朋友，政黨票一定要集中投給⑥時代力量。他們不會讓我們失望，因為他已經用過去的四年跟我們證明了。

新的政黨你還不知道，已經存在的兩大黨都讓我們失望，那如果這樣，大家不把希望寄托在這個年輕的、確實有原則、有理想的「時代力量」的這個反對黨的話，我不知道那我們要怎麼去投這個票？所以今天還是特別來這個地方，拜託大家用我們所有的力氣，政黨票集中支持投給⑥號時代力量，謝謝大家！