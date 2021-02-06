台派團體歷經十年的奔走，陳文成博士紀念廣場，終於在台大研究生圖書館旁邊一個角落啟用，這裡是當年陳文成死亡的地方。

雖然陳文成墜樓的真相至今不明，但是，戒嚴時代的警總難辭其咎，到底1981年7月2日晚間，警總約談陳文成之後，發生了甚麼事，一直是陳文成家屬以及所有台灣人想知道的真相。如果威權政府在戒嚴時代所幹下的壞事，無法公布於世，那麼台灣的轉型正義工程，就沒有完成，而陳文成是所有重大案件的第一塊拼圖，要記得：「沒有真相，就沒有正義」。

抵抗國家暴力的勇者

陳文成年輕時就加入美國獨派團體，並以實際行動支援台灣島內對國民黨獨裁政權抗爭，當時，很多異議分子所辦的雜誌，幾乎都曾被陳文成支持過，《美麗島雜誌》是其中之一，也因此，潛伏美國校園的國民黨特務抓耙子「職業留學生」，已經對陳文成相當關注，陳文成變成國民黨眼中釘，欲除之而後快，廣場上紀念碑上書寫「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，用這些文字形容陳文成的一生，恰如其分，聽說：台大管理層對這些文字很有意見，我倒是想知道，台大的意見是甚麼？

陳文成死於1981年，剛好是美麗島事件後，大搜捕的尾聲，蔣經國為了轉移台美斷交，對國內的衝擊，情治單位在1979年的人權紀念日，精心策畫一個羅網，利用民眾遊行時候，憲兵和當地警察和黑道共謀，設計一場「先鎮後暴」的戲碼，以暴力革命預謀顛覆政府大帽子的罪名，羅織當時《美麗島雜誌》的知識界菁英，接著進行一場全島大搜捕。

當年，警總在王昇指揮下，偵騎四出，配合海外抓耙子的檢舉，順便對回台的學者進行審訊，我曾經寫過民報專欄〈 美麗島意外的受難者 〉，被戴上匪諜罪名的留學生美國明尼蘇達大學研究生葉島蕾，也是其中之一，在綠島被囚禁十年，當時海外的獨派團體也是風聲鶴唳，事發後前後兩年，許多海內外知識菁英，相繼在台灣落網。



廣場上紀念碑上書寫「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」。圖／林世昌

查無兇手的懸案

1980年1月，施明德逃亡26天後落網，美麗島大審開始，1981年7月2日，陳文成出國簽證被卡住，接著被警總約談，漏夜偵訊，當晚卻陳屍台大，案發後，警總人員辯稱：約談後人已經回家，可是家屬卻完全不知道，照理說：把人帶走或帶回，至少要有程序或告知家屬，這些過程卻付諸闕如，警總說：「陳文成是畏罪自殺」，人既然送到家裡，為何又在台大自殺，兩種說詞相互矛盾，但是，美國美隆大學的專家教授來台驗屍後卻說是：「死於他殺」，兩造說法不同，台灣這邊虛應故事，這個案子終於變成懸案羅生門，一晃眼已過40年。2012年，台大師生建議應該為陳文成立碑紀念，十年後終於有成。

陳文成不明死亡後，台灣警總更加暴虐，甚至越洋到美國派出殺手殺人，1984年，隨即發生江南命案，美國政府追究台灣責任，讓蔣經國顏面掃地。

當時的國家暴力是如此非理性，猖狂胡為，國家機器對異議分子高壓控制，甚至進行謀殺，陳文成在美國，自己知道已經被國民黨盯上，卻還是執意回到台灣，一則要見證美麗島大審，二來要聯絡島內同志，這難道不需要勇氣嗎？所以，用「勇者」稱呼，並不為過，在當年的社會氛圍，國民黨抓捕火急，陳文成知道自己名列抓耙子的黑名單，不要回台灣，或許可以避過這場災難，相對於當年，威權政府國家機器濫用行政力量，對海外異議份子的偵訊約談，以此稱呼「國家暴力」，也無不可。

法蘭西斯福山說：評量一個國家民主化程度，有三個指標：第一，國家機器的建構程度，第二，法治程度，第三，可以問責的政府所表現程度，這裡說的國家機器建構，也包含國家機器使用暴力的合法和合理程度，從以上三點來分析解嚴前後的台灣，民主化之後，有關第一項：施行國家暴力的秘密警察「警總」，已經解散，第二，法治慢慢落實社會，第三，實施憲政下的政府，可以接受議會問責，雖然這一套憲法並不被台灣人接受，但是，民主憲政的進展卻有相當進步，也因此，台灣被「經濟學人」評比為東亞民主第一名國家。

民主的進展緩慢，但是倒退卻急快，前幾天，緬甸脆弱民主突然遭受軍政府顛覆，就是一個例子，更希望：陳文成的紀念館，成為台灣遠離國家暴力的象徵，因為陳文成是抵抗國家暴力的勇者，也是受害者。



陳文成事件紀念廣場。圖／林世昌