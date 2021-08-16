8月3日，新加坡總理李顯龍，以視訊方式參加「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum），在美中陷入冷戰時刻，他的談話被解讀為和事佬，也是新加坡如意算盤，背後是否有老共的唆使，更值得玩味了，阿斯本安全論壇的支助者是阿斯本研究所，這個智庫研究所在1949年成立，背後是三位德國裔美國人。

新加坡長期經濟成長，來自政治安全靠美國，經濟發展靠中國，一左一右，兩手策略上的運作，但是，這兩手策略，也必須具備中美之間關係和好的基礎上，才能落實，可惜，去年全球遭受病毒肆虐，目前已有四百多萬人死於病毒感染，美中貿易衝突，加上武漢病毒追索來源，已經破壞美中關係，李顯龍希望回到從前歲月靜好狀態，甚至警告美國無需挑戰中共，其實是錯估局勢，美國也有一半企業，最近也集體向華府施壓，希望停止美中冷戰，很顯然，美國對中國關稅戰，也使美國企業受傷，也希望歲月靜好，剛赴美的中國駐美大使秦剛，也放低姿態，希望美中和解，這三者同時放在一起，當然不是巧合。

李顯龍認為：東南亞國家也希望美中停戰，只是嘴巴不好說，其實也是錯估形勢，做為中共南方鄰居，東南亞國家各個都有難唸的經，以越南來說，美中衝突以來，越南是最大獲利者，從中國移出的生產線，三分之二來越南，三分之一去了印度，去年疫情控制很好，有利經濟發展，如今又遭受變種病毒傷害，經濟發展再度受挫，中南半島國家，因為湄公河水資源被老共控制，已經造成內心不滿，尤其泰國旅行業受害嚴重，對中共敢怒不敢言，這些國家也希望美國教訓老共，李顯龍所說盼望和平，恐怕未必。

李顯龍認為中共並未確定對台灣動武，所以美國無需在這個問題挑釁中共，這也是李顯龍個人猜測，習近平是否發動侵台戰爭，現在無人說的準，還要看世界局勢變化，李顯龍也勸中共不要認為「東升西降」的鬼話，意思是美國並未衰敗，如果老共想開戰，肯定是討不到便宜，對世界也是壞事和悲劇。

其實，戰爭肯定不好，問題在於誰想宣戰？

四國同盟反制中共冒進主義

美國和日、印、澳四國同盟，目的不是戰爭，而在於制止中共政權的冒進主義，先挑釁者不是民主盟國，而是老共，李顯龍顯然不理解老共的邪惡本質，這一點，李顯龍不如李光耀，戰後，馬來西亞和新加坡同時受到紅色共產滲透，民間可以聽到來自廣西境外電台轉播，鼓勵共產革命，到了七Ｏ年代，李光耀才告訴鄧小平：要搞經濟發展，就先停止對中南半島國家的紅色滲透。

民主同盟拼命在南海演習，不是要宣戰，而是要制止老共好戰野心，抵制老共把南海佔為己有，可以說民主同盟師出有名。

美中交惡，並非單純台灣或南海問題，也非單純貿易，這裡面涉及中共對美國長期的超限戰爭，中共對西方國家滲透，傷害言論自由，破壞民主制度，偷走尖端科技，不公平貿易，美國對中共的容忍，已經到達盡頭，持續下去，中共控制美國以及西方國家，也很可能發生，簡單說：美中衝突是來自美國的反擊，現在，李顯龍希望美中衝突休兵，回到從前，等於回到中共持續用無聲戰術攻擊美國，最終失敗一方就是美國。

中共現在是國際共產擴張的主導者，控制世界是國際共產主義的宗旨，習近平野心如同利刃，暴露太早太快，劍鋒指著美國和台灣，結果把美中關係弄成你死我活局面，始作俑者是老共，李顯龍現在要當和事佬，喊暫停，恐怕已經太慢。



美國和日、印、澳四國同盟，目的不是戰爭，而在於制止中共政權的冒進主義，先挑釁者不是民主盟國。圖／2021.3.12四方會談視訊會議。擷自拜登推特