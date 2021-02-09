負責洗腦台灣人的「造神電視台」被迫搬家到網路，功力不若以往，這是鳳山「罷捷」踢到鐵板主因，這是台灣打擊紅色滲透的初步勝利，阿共氣到牙癢癢的。

蘇聯崩解之後，國際共產組織基地，已經轉移到北京，二戰之後，本來中共只負責亞洲的紅色擴張，並且在廣西的中泰邊境，設立一個專門對亞洲地區發音的人民廣播電台，鄧小平為了改革開放，在李光耀建議之下，暫時把電台撤掉了，如今，中共經濟發展快速，已非當年吳下阿蒙，用電台洗腦太慢，中宣部所屬的「環球電視網」海外台，已經遍佈全世界，去年，環球美國台被迫必須登記為代理人，如今，英國台終於踢到鐵板。

中英媒體大戰開啟

美中貿易戰爭之前的媒體大戰，又複製在英國上演，印證了中共對西方國家發動的無煙硝，極限戰爭，媒體是最早的一環，武漢病毒攻擊是其次，英國算起來是繼美國、台灣之後，對中共的大外宣媒體，發起反擊的國家。

媒體作戰的起因是BBC，英國廣播公司因為刊登一則有關中共公安對新疆集中營的維吾爾女性，性侵犯的消息，而且對女性性器官攻擊並迫害，超越人性底線，被害者指證歷歷，這則消息震撼世界，中共環球紅媒第一個跳出來反擊，指責BBC不經查證，就放出假訊息，中國網路網民對這則消息則說，「是真是假，中共開放集中營，讓國際媒體查證就可以了」，問題是，中共不可能開放。2019年，國際媒體對新疆迫害人權大肆報導，中共就找到親共的國家媒體進入新疆探訪，寫出對中共無害的消息，整個採訪過程必須被阿共安排，記者完全沒有自由訪問時間和權力，因此，還是無法對國際釋懷，國際人權組織仍然標記中共對維吾爾族正實施種族滅絕政策。

為了這件報導，中共先對BBC下手，拒絕發給英國廣播公司記者證，幾乎在同時，英國也將三名中國駐倫敦記者驅逐出境，理由是這三名記者還擔任中共國安特務，這樣還沒完，英國開始對中共「環球網」下刀，環球網海外台，專門做中共大外宣，對國際上說好中國故事，本來中共規畫在倫敦建立基地，因為英國已脫歐成功，倫敦台透過衛星可涵蓋北歐和中歐，所以要單獨對付英國人和北歐人進行洗腦宣傳，電視台名稱是「環網英國電視台」，如今遭到撤銷執照，阿共對此很不滿，中共外交部跳出來說，英國是泛政治化，因為英國人早知道中共搞電視台，明白中共的屬性，就是用共產主義洗腦民主社會，現在來撤照，根本是搞政治化，這句話以白話文翻譯的意思就是，「英國佬，你聽著，你早知道我是一個流氓，個性很差，流氓開店，當然就是要幹壞事，你既然知道了，還來阻擋我開店，根本就是故意找碴。」

英國反滲透可以走多遠

英國突然對紅色媒體硬起來，當然有原因，英國是老牌民主國家，去年12月，根據《每日郵報》報導，195萬中共特務滲透全世界，名單被揭露，聽說是上海中共黨部洩漏文件，此舉被形容是江派對習派的鬥爭，英國和美國屬於紅色滲透重災區，從學界到科技、金融界，處處可見紅影幢幢，英國連匯豐銀行也無法倖免，美國大選之後，舞弊事件到現在還搞不定，鬧到美國變成分裂國家，原因就是紅色滲透，根據調查，美國社會年輕人在孔子學院洗腦下，普遍對社會主義充滿好感，支持左派，這才是最大警訊。

美國民主制度被大選搞到七零八落，英國看了當然心驚，沒料到紅色滲透顛覆民主，如此厲害，其實，早在2019年，英國國會引用「倫敦政經學院」對紅色滲透的報告，已經對政府提出警告，中共在英國透過民間團體，成立一大堆「中英友好組織」、「中國統一聯盟英國分布」，全部是特務滲透的基地，英國親共幾十年後，強生跟著美國川普後面突然警醒，能否加大力量反共，恐怕要看看未來發展才知道。



BBC曾刊登一則有關中共公安對新疆集中營的維吾爾女性，性侵犯的消息，引起中共反擊為不實消息，中共先對BBC下手，拒絕發給英國廣播公司記者證，幾乎在同時，英國也將中國三名駐倫敦記者驅逐出境，理由是這三名記者還擔任中共國安特務。示意圖／擷自BBC中文網報導