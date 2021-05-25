作者指出，陪伴長輩到醫院做認知功能檢查時，家屬如果能以信任代替質疑，以尊重代替干預，以開放合作的心態與醫療人員互動，相信整體醫療品質將有所提升，也能夠大大降低溝通不良產生的誤會，增進病人的福祉。示意圖／Pixabay

「認知功能評估」是神經科門診、記憶門診時常開立的檢查項目，許多抱怨記憶力衰退、腦力下降的民眾在就診時，醫師通常會建議接受這樣的檢查；許多疑似有失智跡象的人，也會被安排做這項檢查。

身為神經科心理師，我的日常便是執行認知功能評估。由於民眾對此普遍較不熟悉，再加上如果是失智症病人，常伴有情緒及行為症狀，在評估過程難免會有意外插曲。

筆者想藉由個人執業經驗，向大家分享一個印象特別深刻的經歷，也一同說明來醫院做認知功能檢查該注意些什麼？如何調整好心態，降低就醫時的緊張感，避免溝通不良，與醫療人員默契互動。

焦慮無助的家屬

一位年近90歲的奶奶，由兒子推著輪椅進到評估室。我習慣在病人與家屬移動進來的過程快速瞥一下病人外觀大致狀態。眼前的第一印象是：虛弱無力、反應遲滯、情緒低落、沒有動機的高齡長輩。按照正規流程，我請家屬在外等候，待病人完成評估後再請家屬入內。

此時這名兒子突然說：「她不行自己在裡面啦！你控制不了，她等一下就會不配合。」

「控制不了？」我心裡立即浮現幾個臆測，是會情緒失控叫罵？還是行為失控打人？

但眼前這名奶奶的狀態看起來都不像是需要被「控制」。而身為心理師，對於人的下意識語言總是比較敏銳，不禁思考：是什麼會讓這名兒子用「控制」來形容自己的母親？

在正式測驗開始前，我通常先用簡單的問題喚起病人的注意力，一方面觀察是否有足夠的溝通能力回應接下來的測驗題目。

「奶奶你好，我現在要給你做腦力檢查，請問你叫什麼名字呢？」

「……」

這名奶奶呈現虛弱、呆滯、神情哀傷。我放慢速度，反覆問了幾次，奶奶才終於說出了自己的名字。

「好，那請問你是民國幾年出生的？」

奶奶的反應仍然遲滯，停頓幾秒鐘才提起虛弱的聲音：「……我聽不到……聽無！」

此時，眼看著奶奶一直回答不出來，一旁的兒子激動著：「媽，人家在問你，你要回答啊！」

很多時候，我們在診間最怕的不是病人沒有反應或答不出來。

這名兒子扯開嗓子，滿懷不耐的語調，穿透整間評估室。看上去是為了「協助」我做評估，但這樣帶有情緒的高分貝音量反倒讓這名奶奶越來越退縮、膽怯，整個人更是顫抖了起來……

「媽！」兒子又一次的大聲疾呼。

「沒關係！」我舉起手向這位家屬示意，請他在旁「陪伴即可」。

如同上面所述，一般來說我們會請家屬在外等候，視情況同意家屬在旁陪伴，主要是考量到有些病人若一個人容易感到緊張害怕，家屬在旁陪同，病人能夠感到安心放鬆。然而最不樂見的是上述這種情況，家屬在旁陪同非但沒有安撫的作用，更無意間干擾了評估的進行，醫療人員還得一面安撫家屬激動的情緒。

這不是賽跑，不需分秒必爭。這不是考試，不需力求完美。

其實故事中這名兒子的心情，我當然能夠理解。可能是怕回答得太慢而耽誤時間，可能是覺得沒有回答會失了禮貌，可能是不想被認為程度很差。然而這個現象讓我不禁反思，為什麼病人跟家屬會這麼「高焦慮」?

左思右想，歸結出兩大因素：時間壓迫感與文化氛圍

時間急促感

在這個什麼都講求高效率的社會，我們做什麼都講求快捷。錯過捷運，五分鐘後的下一班讓人感到度秒如年，網購可以早上訂晚上取貨；我們對時間的「經驗感」早已被重新定義。

外加上台灣醫療資源的可及性高，特別在台北市，到大醫院就醫並非太困難的事情，掛號大廳每天皆呈現「門庭若市」的狀態。在就醫人數多的情況下，醫療人員在一個病患所能花費的時間自然就被壓縮，許多民眾也養成「速戰速決」就醫習慣。如此一來，需時40分鐘左右的認知功能評估，好像變成一件很奇怪的事情。

文化氛圍

有些家屬會在評估開始前對長輩說：「待會要給你考試喔！你要認真回答喔！」

我理解家屬是出自於求好心切的叮嚀，要長輩配合一些。

不知是否儒家文化使然，我們對考試這件事總是格外敏感，許多長輩一聽到要被考試，整個人都緊張起來，評估過程滿頭大汗、臉紅手抖。也碰過幾個小時候未受教育的長輩，認為自己沒念過書而感到相當自卑，覺得自己沒念書一定表現不佳。還有一些長輩則是在評估結束時問道：我考得如何？有沒有及格？

在上述因素的影響之下，病人反而無法表現出真正的能力，就也失去認知功能檢查的意義。做檢查最重要的目的在於了解病人真實的能力水準，好讓醫師能夠給予適切的治療計畫。所以基本上我在開始評估前並不會告知這是一個「考試」。

回到剛才的故事，這名奶奶後來在我的引導下漸漸放鬆下來，能夠聽懂並回答測驗題目；原本呆滯的眼神，開始會注意我的反應。

我們看到這名奶奶的轉變，從一開始淡漠退縮到能夠進行互動，

以下分享一些溝通技巧：

1、溫和適當的撫觸：在病人同意的情況下，我會握握老人家的手，一方面喚起他們的注意力，一方面降低他們的緊張感。

2、足夠的耐心：失智病人的感知及理解能力比一般人來得「鈍」，一件事情需要重複解釋很多次他們才會慢慢聽懂；他們的反應與表達能力也比一般人來得「慢」，所以需要十足的耐心去理解他們真正的意思。。

3、不放大檢視錯誤：答對了，大大給予肯定；答錯了，不特別放大檢視。

一旁的兒子看著奶奶的反應漸入佳境，開口對我說：「這次順利很多，你太棒啦！是你的功力好，不然去年帶她來測，不到一分鐘就出來說不行了。」

此話一出，我更加能夠同理為什麼這名兒子在一開始進入評估室時，會說出那樣不信任的話，又為什麼會在奶奶答不出來的時候情緒如此激動。

給彼此多一份信任，有助於醫病正向互動

身為醫療人員，家屬平日照顧病人背後的辛苦與辛酸，我們感同身受。我們想讓家屬知道的是，在評估過程中的一些操作，背後皆有其考量，如同評估時所做的詢問，主要是在蒐集資訊、澄清現況，並非在拷問或身家調查。

當醫療人員執行專業工作時，家屬如果能以信任代替質疑，以尊重代替干預，以開放合作的心態與醫療人員互動，相信整體醫療品質將有所提升，也能夠大大降低溝通不良產生的誤會，增進病人的福祉。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台