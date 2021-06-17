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每日國際焦點

以色列右翼團體遊行耶路撒冷後，加薩走廊釋放爆炸氣球造成10起火災，以色列轟炸哈瑪斯會議地點還擊。為停火之後首度衝突。

祕魯左翼總統候選人Pedro Castillo宣布勝選，差距微小僅得50.1%，右翼候選人前總統藤森之女藤森惠子拒絕承認敗選，提出數千張爭議選票問題，將由法院裁決。

哥倫比亞北桑坦德省首府庫庫塔軍事基地遭汽車炸彈攻擊36死。軍方譴責左翼叛軍所為。

法國疫情緩和每日新增病例從3~4月高峰3.5萬人降至3,900人，將放寬口罩規定，解除8個月以來的宵禁。

日本

5月出口年成長49.6%，1980年以來最高。

南韓

現代汽車與南韓晶片大廠談本土供應以減少對海外晶片的依賴。

為了增加勞動人口，試圖放寬移民，但因可能造成中國移民大增，觸及人民嚴重反中情緒。

北韓

金正恩表示因為疫情與颱風，糧食供應緊張。

中國

澳門繼香港之後，停止駐台經濟文化辦事處運作。

17日發射「神舟十二號」太空船，送三名太空人至「天宮號」太空站。

印度

科技部長點名批判Twitter故意違反新IT法案。

疫情緩和，泰姬瑪哈陵重新開放觀光。

疫情使得年輕人購買人壽保險大增。

不丹

閃洪在不丹造成10死，在尼泊爾7人失蹤。

印尼

摩鹿加群島發生規模6.1地震。

哈馬黑拉島韋達灣工業園區融鎳廠大火6重傷。

菲律賓

勞動部長將要求政府許可5000名醫護勞工前往海外，倍增每年限額。

馬來西亞

蘇丹阿布都拉表示國會應該盡速恢復開議。

新加坡

過去10年來平均人口年成長僅1.1%，建國以來最低。主因出生與移民雙低。

泰國

計畫120天內重新對外國觀光客開放以拯救經濟。

緬甸

軍政府攻擊中西部馬圭省反抗村莊Kinma村，將之化為焦土。

澳洲

疫後經濟復甦，最低工資自7月起將提升2.5%。

歐盟

以安全因素拒收1700萬劑嬌生疫苗，使得嬌生無法達成6月交貨5500萬劑目標。

英國

消費者物價指數5月年增2.1%，超乎預期，之後預計還會再升。

法國

疫情緩和每日新增病例從3~4月高峰3.5萬人降至3,900人，將放寬口罩規定，解除8個月以來的宵禁。

德國

財政部購買德國人在杜拜的資料以打擊逃稅。過去德國也曾向瑞士有類似動作。

葡萄牙

成為第一個歐盟通過疫後復甦經費資助的國家，將於7月起收到資金。

烏克蘭

警方表示發現對美國、韓國公司與大學發動駭客勒贖攻擊的駭客集團。

希臘

議會將審議勞動改革法案，雅典大眾運輸員工一周內2度罷工，擔憂增加工時與減少福利。

美國

美國政府增購2億劑莫德納疫苗。

紐約市長白思豪表示該是將遊民從安置旅館移出的時候了。先前為了防疫將遊民安置於旅館中。

加拿大

通貨膨脹率來到十年最高，達3.6%。

墨西哥

5月3日發生的捷運崩塌26死事故，調查報告認為是結構偷工減料焊接不良造成。

巴西

出口商包括淡水河谷、蘇扎諾，控告國內外銀行操控匯率導致他們損失，要求賠償190億黑奧(37.7億美元)。

總統波索納洛表示，因糧食上漲，政府將自12月起提升社福津貼自每月190黑奧增加至300黑奧。

哥倫比亞

北桑坦德省首府庫庫塔軍事基地遭汽車炸彈攻擊36死。軍方譴責左翼叛軍所為。

祕魯

左翼總統候選人Pedro Castillo宣布勝選，差距微小僅得50.1%，右翼候選人前總統藤森之女藤森惠子拒絕承認敗選，提出數千張爭議選票問題，將由法院裁決。

以色列

右翼團體遊行耶路撒冷後，加薩走廊釋放爆炸氣球造成10起火災，以色列轟炸哈瑪斯會議地點還擊。為停火之後首度衝突。

埃及

美國氣候特別大使凱瑞在開羅表示美國計畫增加資助埃及能源轉型為使用太陽能。

衣索比亞

聯合國特使表示厄立垂亞部隊將很快離開。

突尼西亞

總統Kais Saied呼籲各政黨對話創造新政治體系，以及修改2014年憲法事宜。

阿爾及利亞

老牌政黨國家解放陣線，在大選中於國會407席次中取得105席，出人意料的並未萎縮而仍是國會最大黨。獨立候選人則當選78席。

坦尚尼亞

半自治區桑給巴爾獨立運動組織「伊斯蘭動員宣傳會」2位領袖Farid Hadi、Msellem Ali Msellem在多年羈押後獲釋。

民主剛果

聯合國認為東剛果伊斯蘭民兵並未受到伊斯蘭國直接支持。美國於3月將之列為恐怖組織。

南非

廢棄金礦坑中2處發現20具屍體。

波札那

發現世界第三大，1,098克拉鑽石原石。6月1日發掘，16日向總統Mokgweetsi Masisi展示。

福和會官方網頁：www.fratwn.org