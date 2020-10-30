距離美國大選只有不到一週了，各種民調都紛紛出籠，然而不論專家如何預測，不等到最後時刻，誰都說不準。由於川普志在必得，又不守規矩法度，屆時輸不起而鬧場的可能性極大，這是大家都擔心的。怎麼一個民主國家竟然攤上了這樣一個言語無狀、缺乏遠見魄力，又沒有誠信的民選總統？川普所有的作惡都可以不跟他計較，只需要他學學邱吉爾說的那句話：「酒店關門我就走。」

川普撕裂美國社會，破壞國際秩序

川普一而再、再而三地睜眼說瞎話，對內：他蔑視科學，導致新冠病疫失控，二十多萬美國人死於非命；他唾棄媒體，不知言論自由為何物，連為他站邊的保守媒體有時都羞於啟齒，不知如何為他圓謊遮羞；他的言語總是不經意地流露他輕視、侮辱女性的態度；他的種族主義傾向嚴重，在數起黑人被警方所殺的案例中，他的表態，就很明確；他走在法律的剃刀邊緣，在最後時刻還新任命了保守的女大法官，雖不算違法，但是違背倫理和正義。總之，他是個撕裂美國社會，破壞美國民主傳統，踐踏美國人心中倫常道德的一位總統。在國際上，他背棄或放棄退出諸多國際協約及組織；誇獎獨裁國家的領袖習近平、金正恩、土耳其的艾多安；討好專制的沙烏地阿拉伯，幫忙解決了殺害卡舒吉（Jamal Khashoggi）追兇的那檔骯髒事，以為後者能幫他對抗伊朗（其實是打錯算盤）；拍普丁馬屁，因為普丁手中有川普在莫斯科的房地產操作的資料。跟其他民主國家的盟友，他卻總是惡言惡語，背信棄義，因為這些國家的元首如梅克爾總理，馬克宏總統等不會跟他同流合污，臭味不相投。



川普與普丁會面 July 16, 2018。圖／擷自白宮flickr（資料照）

中國人有理由對美國感恩

美國是自由世界的盟主，跟中國更有綿長的友誼和淵源。二十世紀，抗戰期間，美國給過中國鉅額貸款，包括5億美元無償援助，也提供了武器、作戰物資，進行技術和軍事指導。還有著名的「飛虎隊」，中美開闢了「駝峰航線」，加上滇緬公路，從緬甸、印度向中國輸送戰略軍事物資、藥品、食物和黃金。美國軍人直接加入抗戰行列，參加危險艱難的空運工作，犧牲了很多飛行員的性命。可以說這種雪中送炭的行為是直接促成中國熬過八年抗戰，取得勝利的重要因素。中國人對美國有好感，並不只是羨慕他們的富有，更是認定他們文化中人道仁義的那一面。也許從台灣到美國去留學的人是出於追求更高的事業和富足的生活，但是中國改革開放以來，大批湧進美國的大陸人，確實是嚮往那裡的自由和發展的空間，而美國也大方地接納了這些來自共產國家的中國人，把一切領域都向他們開放，讓這些受盡中共折磨屈辱的知識份子，能安居樂業，甚至他們年老的父母都可以接過來享受美國的福利。當代的中國人有理由對美國社會感恩。

韓戰、越戰讓美國吃夠了苦頭

但是美國在亞洲對抗共產極權卻每每失策失算，從韓戰到越戰，美國真不是亞洲人的對手。在戰略上他們預計不到極權體制在對抗外來敵人時，不計士兵生命的犧牲，誠如習近平一週前在紀念志願軍抗美援朝70週年大會上的講話那樣：「在朝鮮戰場上，志願軍將士面對強大而兇狠的作戰對手，身處惡劣而殘酷的戰場環境，拋頭顱、灑熱血，以『鋼少氣多』力克『鋼多氣少』，譜寫了驚天地、泣鬼神的雄壯史詩。志願軍將士冒著槍林彈雨勇敢沖鋒，頂著狂轟濫炸堅守陣地，用胸膛堵槍眼，以身軀作人梯，抱起炸藥包、手握爆破筒沖入敵群，忍饑受凍絕不退縮，烈火燒身巋然不動，敢於『空中拼刺刀』。」我們一向知道韓戰中，大陸那邊以「人海戰術」抵禦美軍的槍砲，現在「習主席」可算是親口承認，真相大白於天下了。跟這樣不要命的「用胸膛堵槍眼，以身軀作人梯」的對手作戰，養尊處優的美國少爺兵怎能不輸？越戰也一樣，打著光腳的越共是拼了命保衛自己的家園，自然能打敗這些外來的白種入侵者。從這兩次亞洲共產國家那裡吃到苦頭，接受了教訓，美國人是再也不會跟亞洲人狠拼，尤其不會跟極權國家硬幹了。



2018年6月 G7峰會。圖／擷自白宮flickr（資料照）

「美國第一」的說法是自毀長城

川普從開始喊出「美國第一」、美國優先以來，他就在國際上拆了美國自己的台。一個超級大國，自由世界的領袖，竟然說出這種市儈小家子氣的話，不是自毀長城嗎？川普四年來沒有為美國開闢出新的生產路徑和市場發展的道路，只是滿世界挖盟友的牆角，掏別人的口袋，自以為聰明能把大把鈔票搬回美國，殊不知如此平庸短視，以小失大，此路不通。他打壓中國，卻不能阻礙中國的繼續崛起，他跟中國鬥狠，把台灣推到險境，還狠心地敲竹槓，高價軍售，讓小小台灣幾十億幾十億地購買美國的並非最先進的武器；俄羅斯趁機在一旁隔岸觀火，普丁這些年來的強硬霸道，川普一點都無動於衷，毫無對策，他唯一做的是動動嘴皮，督促北約，特別是德國增加軍費，這種作法，讓獨裁政府高興，而民主國家氣短；全球暖化，氣候異常，這是一個天大的問題，他絲毫不以為意，退出巴黎氣候協議，還洋洋自得，結果今年美國加州大火空前，一波波燒不盡的野火，也都是拜氣候變異之賜；非洲、南美國家的貧窮、社會不公、治安紊亂，川普也只會修幾道牆，攔阻一些墨西哥人，此外根本就無作為；聯合國機構老舊過時，缺乏公信力，美國的短視外交，讓自己在聯合國也失去了影響力；阿拉伯國家、伊斯蘭文化裡的暴力仇恨日增，腐蝕世界和平和諧，他老人家也都視而不見；數據化時代來臨，人類面臨新技術、新倫理、新思維的挑戰，他這不學無術的商人，更是想不到這些問題。凡此種種都應當是美國作為盟主應當發揮引領主導作用的，這是大國的責任、機遇和挑戰。但是川普還是那一句話：America first！世界真不能再容忍這樣的人繼續主政四年了。他是民主制度最壞的一個榜樣，也是暴露美國社會所有缺點的一面鏡子。川普骨子裏是一個貪婪、庸俗、自戀的獨裁者，好在還有民主的制度和法律來約束他，如果讓他到一個小國家去當個土皇帝，他保準是個合格的獨裁者。



川普競選會場。圖／擷自川普推特

別讓他再穿上皇帝的新衣

任何人抱有幻想，認為川普的一系列跟中國打擂台作對的那些手法，就能改變中國的專制體制，能把獨裁者習近平拉下馬，或讓中國內部躁動，掀起反抗運動的話，那就是一廂情願的白日夢。川普的為政四年，造成國際政治的真空，剛好扶持中國上位，登到國際舞台上作威作福，習近平政權按耐不住，咎由自取，香港、台灣和維吾爾的問題，惹得國際上都警覺中國的傲慢霸道和侵略性，如果習近平不急於穿上皇帝的新衣，而是韜光養晦，善待人民，親和台灣，實施民主憲政的話，中國是可以躋身於世界領導地位的。

現如今的世界充滿了野心家、獨裁者，我們盼望美國人民做出明智的選擇，別讓川普跟習近平一樣，再穿上皇帝的新衣，否則未來的世界將長久不得安寧。