多家外媒報導指出,為了讓境內少數民族更加中國化,中共政權預計將在新疆維吾爾自治區,花費40億人民幣(約5.75億美元),補助維吾爾家庭的室內裝潢陳設,獲得改頭換面的「去穆斯林化」文化基因改造,讓其更像傳統中國人家庭。

自由亞洲電台 ( RFA ) 1月間報導引述維吾爾海外流亡團體的消息來源指出,中共在維吾爾自治區推出一套「三新活動」(Sanxin Huodong)改造計畫,要求當地少數族群民眾,採用現代表漢人日常傢俱3元素,沙發、床、書桌,讓維吾爾家庭更像漢人家庭;改造之後的穆斯林信仰者家屋,不再使用地毯、坐墊與枕頭,這些做為傳統日常生活的主要陳設元素遭到拋棄,並須拆除家內陳設的米哈拉布(mihrab,即伊斯蘭教的家中私人禮拜室。米哈拉布,其設計樣式為圓頂壁,係建在牆壁或天花板上,以表示向麥加祈禱時應該遵循的正確方向)。

「三新活動」讓維族人認不出自己的家

一旦維吾爾人拒絕遵照官方命令辦理,就會受到威脅,可能將被送進強迫再教育的拘禁營(internment camp) ,人們因而心恐懼,敢怒不敢言,只得唯諾聽命。自由亞洲電台 ( RFA ) 1月間報導指出,該台記者在 和田地區( Hotan)古馬縣( Guma或譯為皮山),與一名女性居民進行交談。她說,三新活動從2017年年底改造命令發佈以來,她將房屋進行徹底改建,以至於現在再也認不出來。

她提到家中擺設了沙發和咖啡桌,以及配有床墊的床(這3樣傢俱,傳統上維族人皆不使用),所有房間都經過重新裝修。這位古馬縣女性維族居民還說,她的家人在村官下令推展這項三新運動之後,她幾乎拋棄家中所有的維吾爾傳統地毯。

這位受訪女性也指出,那些關押於教育營的家人,有一天如果回家的話,將很難認過往的家園樣貌(從2017年4月以來中共開始雷厲掃蕩宗教極端以來,被關押在拘留所的維吾爾人數,中共新疆當局邊透露的數據約有150-180萬人)。

RFA報導引述新疆官方工作小組執行人士的說法指出,中共在新疆推展三新活動,成果可謂頗為豐碩,以疏勒縣境(Yengisheher)的村莊為例,民眾的配合度約達8-9成。

逾百座維族傳統墓園遭中共摧毀

外媒商業內幕 ( businessinsider ) 報導則指出,美國方面估計,被送進新疆拘禁營(中共則認為是再教營,後來則改稱之為職業教育培訓中心)的維吾爾人可能高達300萬;後來離開拘禁營者的倖存者,曾披露一些個人的不堪回首經歷,包括刑求,還被拿來充當醫療人體實驗。

從事熱門新聞彙整的網路媒體 ( alltop ) ,近期引述美國有線電視新聞網(CNN)的報導指出,衛星影像資料顯示,新疆地區逾百座維吾爾人傳統墓園,遭中共官方摧毀,目的在於掃除其文化認同記憶。

維吾爾人絕大多數是穆斯林信仰的中國公民,所以在宗教、種族上與中國漢民族迴然不同。中共過去也使出同樣政策手段,對付非我族類的藏人。他們認為維吾爾人、藏人,是暴力、反中國的極端主義者。中共官方認為,起碼有一部份人是這般居心叵測,懷有不愛國信念,這形同提供口實,讓中共有藉口針對維族人、藏人施加中國化(Sinicize)鐵腕,推進同化、馴服、導正。

英媒天空新聞台 ( news.sky ) 2019年轉發一則新疆再教育營的匿名影片顯示,位於庫爾勒市(Korla)再教營裡面一群中國武裝特警,正在管理再教育營約600名遭羈押男性維吾人,這些多數為維族的男性,全部理光頭,被蒙上眼罩,雙手扣上手銬。此一移監期間的影像顯示,中國似乎計畫性企圖清除境內的穆斯林人口。

英媒地鐵 ( Metro ) 2019年10月間引述的報告也顯示,維族女性在再教育營遭到結紮,並受到強暴。

國際學者批中國把維族人當奴隸

英國獨立報 ( The independent ) 9月間報導,引述律師哈米德·薩比(Hamid Sabi)在聯合國人權委員會發表的證詞報告指出,中國針對境內少數族群(如宗教上的少數族群法輪功學員,以及維族人),從事活摘器官惡行。中國代表則指控該律師的證詞,始終是一派謊言、謠傳,並強調中國打從2015年就已經停止使用死刑犯器官,不再進行活體器官移植(並強調那是不道德行徑)。

2019年8月曾到新疆參與由當地政府所策劃的再教育營參訪的阿爾巴尼亞大學教授奧爾西.賈西澤(Olsi Jazexhi) ,曾在同年12月間,接受德國之聲 ( DW ) 專訪時指出,他在2019年那趟新疆訪談之旅所目睹的一切,讓他驚覺北京所謂的「職業教育培訓中心」,其實是個違反諸多基本人權的大型監獄。那篇名為「中國的新疆政策已超越犯罪定義」專訪內容,賈澤西提到,中國政府並沒有把維吾爾人當做人看待,而是用對付奴隸方式來治理新疆。

這位教授還說,正常人會對其他人產生情感、同情他們的處境,並認為當別人受到不公平打壓時,我們有責任與他們站在一起。 但是,中國政府不僅拆散維吾爾家庭,還用淩虐方式對待維吾爾人,(中共)這些做法已超出一般犯罪定義。

步步進逼摧毀維族人家庭傳統文化根基

為了瓦解維族人的家庭根基,中共撒錢祭出三新活動(美其名為活動,可讓維族人的室內空間更加現代化),監禁大量維族人。官方還定期派駐聘雇人員闖進維吾爾人家庭進行監控訪查,強迫留宿過夜,並跟女主人睡同一張床,該項駭人聽聞的計畫為「配對成為家人」( “Pair Up and Become Family” program,或稱「結隊認親」),自由亞洲電台 ( RFA ) 2019年10月間報導引述新疆官方,負責監督該計畫的消息人看法指出,該計畫之所以能夠遂其所願,原因是許多維吾爾女性的丈夫都被抓進羈押營裡面。

RFA報導指出,打從2017年年底以來,新疆自治區的穆斯林信仰者家庭,特別是維吾爾家庭,都必須邀請官員入家訪問,目的在於讓官員瞭解其家庭生活資訊,以及政治觀點;當然過程中也會受到官員強加的政治灌輸。

報導還提到「配對成為家人」計畫,是中共針對維吾爾人,所採取的幾項壓制計畫之一。從2017年4月至今,中共認為維吾爾人懷抱強烈宗教觀點,以及政治不正確意念,所以羅織罪名將上百萬維族人,關進再教育營。

維族男性被關羈押營 漢人官員進駐維族家庭

RFA電台維吾爾語部門,向新疆喀什地區英吉沙縣(Yengisar,為中國最西部城市)一位中共匿名幹部查訪所悉,當地他所監管的70-80家庭裡面,負責前往家庭訪查的官方配對親屬,絕大多數是男性成員,他們約2個月在每個家庭,停留為期6天之久,其中許多家庭,都有男性成員遭留滯於羈押營。這些中共指派的漢人配對親屬(paired relatives),從早到晚,都跟維族人訪問家庭成員朝夕共處。並向受訪家庭,提供意識形態,或是新觀念的建言,期間也會彼此發展出情感。

該位匿名中共幹部指出,受訪的維族女性與到訪的男性漢人官員,因為一塊工作,一同用餐,結果到了晚上,也像家人一樣睡在同一張床,特別在冬季期間,更容易同床共枕。

RFA記者向那位中共匿名幹部繼續追問道,是否有維族家庭成員抗議男性官員在家留宿?這位幹部提到,情況如果發生在維族丈夫被關在再教育拘留營,那麼維族人反倒極熱切希望到訪官員住下來,並儘其可能提供任何招待。

官員大言從未聽聞維族女性配對共枕有怨言

RFA電台維吾爾語部門記者,提供另一項反思訊息指出,不少報告文件,暗指維吾爾人實際上對於「配對成為家人」計畫表達抗議,卻不能明講,也擔心一旦拒絕官員到訪,可能要面臨被送進再教育營懲處。

對於是否曾發生前往家訪的男性官員,佔維吾爾女性便宜之事﹖喀什地區英吉沙縣負責推動「配對成為家人」計畫的該位中共匿名核心幹部大言指出︰從未聽聞,而且彼此共享床榻,已經習以為常。

RFA電台記者,另外也訪問到英吉沙縣(Yengisar)一位不願具名的社區委員會主席,這位社區主席跟中共幹部抱持同樣觀點,口徑一致,並說「從未聽聞」有維吾爾女性,對於與到訪官員同寢情事發出抱怨。這位社區主席說,畢竟這種作法能夠增進種族和睦。

強迫同化綿密攻勢

總部設在美國紐約的國際人權觀察組織(HRW)早在2017年12月間就指出,新疆「配對成為家人」計畫,在2016年10月擴大實施,當時有超過10萬官員,每2個月定期走進南疆地區,多數是前往維吾爾人家庭,當時新疆地區也大規模動員逾百萬中共幹部,到訪少數民族家庭,時間為期一週,他們主要是前往鄉村。

「家庭寄宿」計畫(“home stay” program),也在2018年初廣泛實施,中共幹部每隔2個月,要到這些家庭至少停留5天。國際人權觀察組織指出,沒有證據顯示,新疆少數民族有權拒絕中國指派的官員到訪。

自由亞洲電台也引述HRW人權組織的質疑指出,中共官方所搜集到的家訪資料包括有圖片,許多這類資料都可以在社群媒體上面看得到,這些家庭生活親屬關係的親密照,諸如一同鋪床,餵養與輔導兒童課業等生活照,往往都沒有得到家庭主人同意,就恣意上傳網路。HRW批評指出,擅自寄宿進入維吾爾家庭的做法,根本就是嚴重入侵的強行同化舉動。

官員自由進出維族家庭 令人無處可逃

總部設在德國慕尼黑的世界維吾爾大會主席多裡坤·艾沙(Dolkun Isa)指出,「配對成為家人」計畫,或是把維吾爾家庭當成「寄宿家庭」的做法,等於把維族人家庭監獄化,中共官員隨時可以自由進出監控,讓維族人無處可逃。

中共的官員,以親戚名義來訪時,往往都會說一些讚揚中國政策德行的政令宣導,有時候會帶來酒、豬肉,與維族人共享,然而這些食物卻違反伊斯蘭教的清真(halal)規條,但維族人又不能公開表明自己信仰伊斯蘭教,所以不能吃那些食物,因為這樣會被扣上宗教極端的罪名。

中國統治新疆的方式,已不只於集中關押、思想改造的再教育營而已,而是深入每一個維吾爾家庭,顛覆他們的居家傳統、生活習慣,甚至於改變食物與宗教…,尤其祭出匪夷所思的「配對成為家人」,處心積慮滅絕維吾爾人的文化。這就是身為在中共統治下的維族人的悲哀。

本文轉載自中央廣播電台