近年來區塊鏈掀熱潮，即便你沒有聽過區塊鏈，想必有聽過加密貨幣，比如比特幣、狗幣、乙太幣，除了加密貨幣之外，其他常見的還包含2021年初火速爆紅的NFT。據觀察，加密貨幣與NFT的投資逐漸成長，受到全球疫情影響，伴隨線上購物以及行動支付普及，民眾開始習慣數位化以及數位資產的存在。

NFT是什麼?為何具有獨一無二獨特性? NFT(Non-Fungible Token) 指的是「非同質化代幣」，是建立在現有區塊鏈上的一串識別代碼，屬於數位加密貨幣的一種，能用智能合約(Smart Contract)自動執行協議，具有不可替代、不可拆分及獨一無二的特性。

「非同質代幣」是利用區塊鏈(Blockchain)的加密技術，去中心化等特質，讓交易更加具有公信力。也因此每一個nft作品都具有不可替代與複製的特點。購買者是購買藝術作品、數位圖片及音樂的「所有權」，而非作品本身。

本月10日，Uber eats十大熱門餐廳【樂活食堂】在Oursong平台公開發行首個NFT，業者將店內餐點以圖檔方式出售，每個NFT限量發行100份，業者基於推廣的目的，提供持有者一個福利，民眾入手此款NFT後即可至西門總店兌換相對應商品乙份，另外只要該NFT被交易(轉賣)乙次，新的買家就可以到樂活食堂門市兌換原味冷凍雞胸肉乙包。業者表示目前在Oursong平台上架的餐點並非全部，若想了解更多餐點，可至樂活食堂臉書(樂活食堂 LOHAS Cucina | Facebook)或是官網(樂活食堂 (dinfresh.tw))上查看。

(圖片來源:Oursong網站)

業者表示，伴隨著線上購物普及以及民眾開始習慣數位資產的存在，不僅僅推出NFT，還與電商平台【鮮好購】合作，推出雞胸肉及冷凍蔬菜隨手包，共餘十一款。讓無法購買到熱食餐盒但又喜愛我們商品以及支持我們的民眾，可透由電商平台線上購買，輕鬆享受健康美食！ 鮮好購 │ (freshgood.tw)

(團片來源:鮮好購網站)

此外，業者表示因堅持【低脂、低卡、少油、少鈉】且使用德國進口蒸烤箱提供全食材蒸煮烹調、嚴選新鮮食材、保留原味及營養成分，輕鬆維持飲食均衡及體態，吃得飽也能無負擔。過去有很多健身教練、銀行行員、軍公教職員、白領階級，團體訂購餐點，目前不僅僅在台北國際貿易大樓、捷運中山站以及西門總店可購買到美味的健康餐盒，為了回饋廣大愛好者，還特別推出【萬華區】享五個免運活動；【中正區、中山區、大安區、信義區】享十個免運。活動詳情，LINE@：https://lin.ee/GrxDfgo ，訂購請洽，樂活食堂 (dinfresh.tw)或電洽02-2361-2504

(圖片來源:樂活食堂)