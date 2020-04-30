川普總統批評世衛組織從美國拿錢卻「以中國為中心」，並在4月14日宣布暫停向世衛組織提供資金。白宮也已組成情報小組調查中國大陸與WHO是否在新冠病毒疫情爆發初期，刻意隱瞞真相。圖／擷自白宮記者會

美國總統川普繼續批評世界衛生組織在新冠病毒疫情的問題上做中國的傳聲筒。他說，他的行政當局很快將就世界衛生組織問題提出建議，接下來將有與中國有關的建議。他的首席外交官蓬佩奧國務卿則呼籲中國政府允許美國和國際社會進入武漢病毒研究所進行調查。

川普總統4月29日再次批評世界衛生組織沒有及時準確地通報新冠病毒疫情。

川普與路易斯安那州州長約翰·貝爾·愛德華茲以及白宮新冠病毒特別工作組成員在白宮會晤期間回答記者提問時說：「我們很快就會有一項建議。但是我們對世界衛生組織不滿，這點我可以告訴你們。」

當記者問這項建議是關於世衛組織還是中國時，他回答說：「有關世衛組織的，接下來是有關中國的。」

川普總統批評世衛組織從美國拿錢卻「以中國為中心」，並在4月14日宣布暫停向世衛組織提供資金。

川普星期三在白宮說，他認為世衛組織如今是中國的傳聲筒。「現在他們真的就是中國的管風琴。我是這麼看的，」他說。

川普政府最近一直批評中國政府隱瞞新冠病毒疫情並打壓吹哨醫生導致全球大流行病的發生。以共和黨人為主的一些國會議員正在推動法案，追究中國共產黨政府的責任並且有可能要求中國賠償損失。一些歐洲國家也出現了向中國追責和索賠的呼聲。

星期三早些時候，美國國務卿蓬佩奧在國務院的記者會上再次批評中國政府缺乏透明並散佈不實信息。他還呼籲中國政府允許美國和國際社會進入武漢病毒研究所進行調查。

據悉，白宮也已組成情報小組針對攔截通訊情資、線民回報、衛星拍攝影像等數據展開詳細過濾，調查中國與WHO是否在新冠病毒疫情爆發初期，刻意隱瞞真相。